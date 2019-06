Jedno malé poučení z voleb do EP

Je po volbách, i když pro mnohé méně důležitých. Hledá se poučení a ještě dlouho zřejmě bude hledat. Nedělám si nárok na to, že bych byl lepší než analytici, ať již straničtí či tzv. politologové tvářící se neutrálně. Zaujala mě však jedna věta jednoho mého známého, který se slovy hlásí do radikálně protikapitalistického tábora. Prý letos šel hlasovat, a údajně s ním mnozí komunisté nebo voliči komunistických stran, pro stranu Tomia Okamury. On, tedy Okamura, je dnes jediný bojovník proti Evropské unii a NATO, kdežto KSČM svými postoji jen stabilizuje kapitalismus. Vskutku zajímavé zdůvodnění a příkladný »guláš« v hlavě těch, jako je můj zmíněný známý. Musel bych se zasmát, kdyby to nebylo k pláči.

Jenže takových, jako je tento volič, ovlivněných i levicovými iluzemi kolem postavy okamurovského lídra pro evropské volby, nebylo zřejmě málo.

Skutečně ti, co v Okamurovi vidí bojovníka proti Evropské unii a NATO, mají pravdu? Opravdu si myslí, že víc než solventní podnikatel Okamura je pro konec kapitalismu? Pro úplnou likvidaci EU a zvláště pak Severoatlantického paktu? Že je pro návrat k socialismu, i když třeba model bude jiný než ten předlistopadový?

To, že je proti migrantům, neznamená totiž, že mu jde o konec kapitalismu. On potřebuje, aby kapitál v českých zemích měl volnost podle jeho pravidel, i třeba »za znovuoprášení« myšlenek »stříbrňáků« a »gajdovců« před Mnichovem. Proto jejich stoupence nenalezneme mezi tehdejšími demonstranty za práci, proti kapitálu či proti válce a za mír. Stejně jako je tomu dnes.

Tak také chápejme Okamurův »nový český nacionalismus«, jeho populistická hesla, mezi nimiž nikdo nenalezne nic o skutečně systémovém řešení, jež by směrovalo k nahrazení současného kapitalismu. Jde jen o jiný nátěr pro jeho zachování zabalený do líbivých hesel.

Otakar ZMÍTKO