Babiš popírá střet zájmů

Audit Evropské komise (EK) podle médií dospěl k závěru, že premiér Andrej Babiš (ANO) je kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky ve střetu zájmů. Babiš to odmítá a tvrdí, že neporušuje české ani evropské zákony. EK se odmítla k výsledkům auditu vyjádřit. O věci se bude jednat ve Sněmovně v úterý.

O výsledcích auditu EK informoval web Hospodářských novin, podle nějž chce Brusel vrátit všechny prověřované evropské dotace, které Agrofert obdržel od února 2017. Ministerstvo financí dostalo zatím anglickou verzi zprávy, na českou čeká. Mluvčí úřadu Michal Žurovec uvedl, že anglický text je opatřen upozorněním, že je to prozatímní zjištění auditorů EK, která se mohou změnit na základě dalších informací od národních orgánů. ČR podle něj bude reagovat až na českou verzi zprávy, a to v obvyklé lhůtě jeden až dva měsíce.

»Jsem šokován tím, co tvrdí česká média, že Evropská komise chce vrátit dotace, které obdržela moje bývalá firma. Není to pravda!« řekl včera Babiš. Podle něj do ČR dorazil předběžný návrh a do uzavření procesu je zpráva považována za důvěrnou. »Toto je pouze předběžný návrh, který bude důkladně analyzován, a Česká republika, předpokládám, že nejméně ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj jako příjemci zprávy se k němu vyjádří. Teprve pak nám zašle finální zprávu i Evropská komise. Její stanovisko zásadně odmítám a budu bojovat za jeho změnu na základě dalších informací od národních orgánů,« dodal Babiš. Agrofert podle mluvčího Karla Hanzelky trvá na tom, že v dotacích postupuje přesně podle zákona.

Pokud se podle předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka ukáže, že nějaké dotace byly Agrofertu vyplaceny neoprávněně, měl by je vrátit, nebo by se měly vymáhat. S Babišem se Hamáček uvidí v pondělí na vládě a tam se s ním chce o věci bavit.

Opozice žádá okamžité zastavení proplácení dotací, aby se problém s vyplácením dotací podniků spojených s Babišem neprohluboval. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) však uvedla, že ministerstvo financí přestalo požadovat proplacení dotací za holdingem Agrofert už loni na podzim.

Zástupci opozičních stran ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a lidovců se také dohodli na požadavku, aby odpověď na zprávu Evropské komise o Babišově střetu zájmů napsali členové vlády mimo hnutí ANO. Babiš na to reagoval tím, že opozice nemá jiné téma. »Přestaňte zase lhát, nic se vracet nebude. Já chápu, že nemáte žádná témata, jen ten Agrofert. Kdyby nebylo Agrofertu a Čapího hnízda, co byste dělali? Jste úplně mrtví, nemáte o čem mluvit, nemáte žádný program,« řekl Babiš včera ve Sněmovně. Po vystoupení se omluvil z jednání z pracovních důvodů, což opozici rozčílilo.

Předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik žádal kolegy o klidnou debatu. »Bude dobré, pokud diskusi o tomto problému povedeme. Ale s chladnou hlavou a s informacemi, které jsou validní, a které nejsou jenom nějakým dlouhotrvajícím mediálním tlakem. S informacemi, které jsou ‚ano budiž ano, ne budiž ne, černá budiž černá, bílá budiž bílá‘. Nemá smysl diskutovat nad nějakými zašedlými dohady, které se po čase ukážou jako zcela liché,« řekl Kováčik.

Po jednání sněmovny zasedal i poslanecký klub KSČM. Výsledek jednání pro Haló noviny shrnul předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip: »KSČM zprávu Evropské komisi považuje za vážnou. Nicméně je třeba, aby k ní zaujala stanovisko vláda ČR a své výhrady sdělila Evropské komisi. Zároveň KSČM podpoří zařazení bodu o zprávě EK na pořad jednání Poslanecké sněmovny v úterý 4. června.«

Zařazení bodu na úterní jednání Sněmovny žádá opozice. »Vyslechneme, co řekne vláda, jak se k tomu postaví,« uvedl po schůzce opozičních stran předseda ODS Petr Fiala. Na schůzce byli i zástupci vládní ČSSD, kteří její závěr odsouhlasili. Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že slyšet informace ke kauze na plénu chce také.

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Předloni zaměstnával zhruba 33 000 lidí, z toho 22 000 v ČR. Babiš koncern vlastnil ještě na začátku roku 2017, v únoru 2017 vložil své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Od vstupu Babiše do politiky v roce 2013 do konce roku 2017 získal Agrofert zhruba sedm miliard korun dotací. Předloni pak inkasoval nejvyšší částku, a to zhruba dvě miliardy korun, přičemž na daních firma státu zaplatila 739 milionů korun. Výroční zpráva za rok 2018 ještě není k dispozici.

(ste)