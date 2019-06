FOTO - Pixabay

Soud zakázal stavbu mexické zdi

Federální soud ve Spojených státech zakázal administrativě prezidenta Donalda Trumpa začít stavět zeď na hranicích s Mexikem, dokud nebude vyřízeno odvolání kvůli využití krizových fondů bez vědomí Kongresu.

Kalifornský federální soudce Haywood Gilliam již před týdnem nařídil vládě zastavit výstavbu pohraniční zdi s využitím peněz získaných na základě vyhlášení stavu nouze. Trump tento stav na hranicích vyhlásil, aby obešel Kongres, který mu nechce uvolnit finance na stavbu. Díky stavu nouze si Trump otevřel cestu ke krizovým fondům, soud ale jejich využití na stavbu prozatím zamítl.

Trumpova administrativa se proti tomuto verdiktu odvolala, zároveň ale Gilliama požádala, aby souběžně s ještě nevyřešeným odvoláním umožnil s využitím fondů ministerstva obrany pokračovat v projektech zdi v amerických státech Nové Mexiko a Arizona.

Trumpova vláda svou žádost vysvětlila tím, že v opačném případě nebude moci podnikat rázné kroky proti přílivu drog z Mexika. Varovala také před tím, že pozastavení prací způsobí ministerstvu obrany škody ve výši šesti milionů dolarů měsíčně (139 milionů korun).

Gilliam nicméně žádost vlády zamítl a trvá na tom, že nejdříve musí být ukončeno odvolací řízení. K soudu mezitím kritici Trumpova postupu, mezi kterými je i dvacítka amerických států, podali další žádost, kterou chtějí zablokovat dalších 1,5 miliardy dolarů (35 miliard korun), které Pentagon ke stavbě zdi převedl počátkem května.

Celní šílenství

Trump překvapivě oznámil, že Spojené státy od 10. června uvalí na veškeré zboží z Mexika pětiprocentní clo. To má podle Trumpa přimět Mexiko, aby zastavilo příliv migrantů do Spojených států. »Celní sazby se budou postupně zvyšovat, dokud problém s nelegálním přistěhovalectvím nebude napraven, pak cla budou zrušena,« uvedl Trump na Twitteru ve čtvrtek večer místního času. Prezident opakovaně obviňuje Mexiko z pasivní spoluúčasti na problému a tvrdí, že mexická vláda nedělá nic, aby zabránila přílivu migrantů ze Střední Ameriky.

Náměstek mexického ministra zahraničí Jesús Strada varoval, že by bylo »pohromou«, pokud by se Trumpova celní výhrůžka naplnila. »Pokud by se tak stalo, budeme muset reagovat energicky,« prohlásil před novináři.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador zaslal svému americkému protějšku dopis, vybízející k jednáním. »Informuji vás, že nechci konfrontaci. Navrhuji prohloubit dialog a hledat alternativní řešení problému přistěhovalectví,« uvedl. »Uvědomte si prosím, že mi odvaha nechybí, že nejsem zbabělý a ani váhavý, neboť jednám podle principů. Věřím v politiku, která byla mimo jiné stvořena k tomu, aby zabránila konfrontaci a válce,« dodal prezident.

López Obrador včera do Washingtonu vyslal delegaci v čele s ministrem zahraničí Marcelem Ebrardem. Prezident Trumpovi zároveň vzkázal, že Mexiko k migračnímu problému rozhodně nepřistupuje pasivně a nenechává migranty volně procházet zemí. »Víte, že odpovědně v nejvyšší možné míře a bez porušování lidských práv plníme své závazky zastavovat migranty procházející naší zemí,« uvedl. Mexiko za Lópeze Obradora výrazně zpřísnilo kontroly a v posledních měsících zadrželo tisíce migrantů. Mexický prezident zdůraznil, že určité ideály, jako je spravedlnost a univerzální bratrství, jsou důležitější než hranice.

USA loni dovezly z Mexika zboží za 346,6 miliard dolarů, o deset procent více než předchozí rok.

Trumpovo oznámení o clech na veškerý dovoz z Mexika vedlo k poklesu akcií japonských automobilek, které mají závody v Mexiku: akcie Toyoty, Nissanu a Hondy klesly o přibližně tři procenta, zatímco Mazdy skoro o sedm procent. Poklesla také hodnota evropských akcií, ztrácejí hlavně automobilky kvůli clům USA vůči Mexiku.

(čtk)