FOTO - Pixabay

V létě posílí spoje do turistických míst

Tuzemští autobusoví a železniční dopravci před začátkem léta navyšují svůj provoz do tradičních turistických destinací v Evropě. Směřovat budou zejména do Chorvatska, které je dlouhodobě nejvyhledávanější zemí českých turistů. Provoz posilují i do Polska, Itálie a dalších evropských míst.

Nové noční spojení do chorvatského Splitu zavede od 13. června FlixBus. Autobusy budou denně vyjíždět z Krakova přes Brno a zastavovat budou v dalších turisty vyhledávaných místech jako například Zadar nebo Šibenik.

Do Splitu bude přes léto jezdit také konkurenční RegioJet. Žluté autobusy pojedou do Chorvatska nejprve vždy v pátek z Prahy, od konce června pak přibude úterní spoj. Zpět se budou vracet o den později. U víkendových spojů plánuje dopravce kvůli očekávanému náporu cestujících nasadit dva autobusy.

Kromě Chorvatska bude RegioJet v sezoně posilovat spoje i do dalších turisticky atraktivních destinací. Jeden spoj týdně přidá během června ke svým už fungujícím linkám do Paříže (celkem třikrát týdně), Benátek nebo Říma (čtyřikrát týdně). RegioJet zintenzivnil také své autobusové spojení do Polska. Nově začal jezdit do Katovic a navýší frekvenci spojů do Krakova na dva denně. Jeden z těchto spojů končí svou jízdu v Ostravě, druhý zajíždí přes Brno až do Vídně.

Posílení letního spojení do Krakova ohlásil i Leo Express, kam jezdí vlaky z Prahy. Linku, která dosud jezdí dvakrát týdně, bude přes léto vypravovat denně. Na vlak navíc bude v Krakově navazovat autobus do ukrajinského Lvova. Dopravce posiluje i své minibusové linky mířící do Polska. České dráhy pak přes léto vypravují vlak z Bohumína k Baltu.

(ku)