Jsou USA »normální«? Samy určují, kdo ano/ne

Spojené státy jsou prý připraveny zahájit bez předběžných podmínek jednání s Íránem o jeho jaderném programu, potřebují ale vidět, že se tato země chová jako »normální stát«.

Ve Švýcarsku to řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Je to poprvé, co administrativa kontroverzního prezidenta Donalda Trumpa, která před více než rokem odstoupila od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu a od té doby zesiluje hospodářské sankce a diplomatický a vojenský tlak na Írán, tak jasně řekla, že je připravena navázat s Teheránem dialog bez předběžných podmínek, zdůraznila agentura AFP.

Hra se slovy

»Jsme připraveni usednout s nimi (Íránem) k jednacímu stolu. Americké snahy radikálně zastavit neblahé aktivity islámské republiky a jejích revolučních sil budou ale pokračovat,« dodal šéf americké diplomacie na společné tiskové konferenci se svým švýcarským protějškem Ignaziem Cassisem ve švýcarském městě Bellinzona. Tím dal Pompeo jasně na vědomí, že Washington přece jen nemá v úmyslu zmírnit svou kampaň »maximálního tlaku« na Teherán.

Íránský prezident Hasan Rúhání v sobotu naznačil, že by Írán mohl přistoupit na jednání, nesmí být ale k rozhovorům tlačen. Za slovní hru považuje Pompeova slova i íránské ministerstvo zahraničí. Podle toho by své chování (vůči Íránu) měly změnit právě USA.

Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodu mrazu od minulého roku, kdy Trump oznámil odstoupení Spojených států od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a uvalil na islámskou republiku nové sankce. Napětí v posledních týdnech vyvrcholilo, když USA do blízkovýchodního regionu vyslaly letadlovou loď a bombardéry B-52 kvůli blíže neupřesněné íránské hrozbě.

Poučování Britů a Číny

Trump ale nerozdává rozumy jen směrem k Íránu. Před dnešní návštěvou Velké Británie radil Londýnu, jak má řešit brexit a kdo má být příštím britským premiérem… Spojené království by prý mělo opustit Evropskou unii bez dohody, pokud se mu nepodaří prosadit podmínky, které chce. Řekl to v rozhovoru britskému nedělníku The Sunday Times. Levicový předseda labouristů Jeremy Corbyn za to Trumpa natvrdo obvinil z vměšování do britských záležitostí, starosta Londýna to pak označil za do očí bijící příklad rostoucího ohrožení liberální demokracie.

Trump v rozhovoru také poznamenal, že by Spojené království mělo do rozhovorů s EU zahrnout lídra Strany pro brexit Nigela Farage. Toho při té příležitosti označil za »velmi chytrého člověka«. Dosavadní jednání o brexitu šéf Bílého domu kritizoval, podle něj Londýn nechal Bruselu v ruce všechny trumfy.

Krátce předtím Trump podpořil svého dvojníka (vizáží i přístupy), bývalého starostu Londýna a britského exministra zahraničí Borise Johnsona, v jeho úsilí převzít po odcházející premiérce Therese Mayové vedení Konzervativní strany i vlády. »Odváděl by velmi dobrou práci – byl by skvělý,« řekl o podobně šíleném Johnsonovi Trump.

Corbyn toto jeho vyjádření označil za »naprosto nepřijatelný zásah do demokracie naší země«.

V Británii se vůbec řada obyvatel i politiků staví k Trumpově státní návštěvě značně kriticky. Corbyn už oznámil, že se na protest proti prezidentově »misogynní a rasistické rétorice« nezúčastní slavnostního banketu na jeho počest.

A labouristický starosta Londýna Sadiq Khan v příspěvku v nedělníku The Observer napsal, že amerického prezidenta považuje »za jeden z nejvíce do očí bijících příkladů rostoucí globální hrozby«…

»Krajní pravice je po celém světě na vzestupu a ohrožuje naše těžce vydobytá práva a svobody a hodnoty, které definují naše liberální, demokratické společnosti posledních více než 70 let,« uvedl dále podle ČTK. Od podpory Borise Johnsona si podle Khana americký prezident slibuje, že získá »spojence pro svůj program, který lidi rozděluje«. Londýnský starosta Trumpovi v příspěvku vyčetl také postoj ke změnám klimatu a obvinil právě jeho ze šíření strachu a falešných zpráv.

Své si o víkendu od USA vyslechla i Čína. Úřadující americký ministr obrany Patrick Shanahan vyzval Peking, aby přestal narušovat suverenitu sousedních států, a varoval, že USA budou v příštích pěti letech investovat značné prostředky, aby si udržely vojenskou nadvládu v regionu. Čína absurdní účelovou kritiku odmítla a obvinila Spojené státy, že vyvolávají regionální nestabilitu. Zejména jí vadí americký přístup k Tchaj-wanu.

