Agent Orange stále přináší lidem zkázu

Desetitisíce Vietnamců trpí genovými mutacemi, které způsobil americký defoliant Agent Orange. Ani 48 let po jeho masovém použití se situace nelepší, zásadní zdravotní problémy zažívá už třetí a čtvrtá generace lidí, napsal německý týdeník Der Spiegel.

Nguyen Van Bat býval vojákem Vietcongu. Po skončení války měl čtyři děti. Tři trpí výpadky paměti, čtvrté se narodilo mentálně postižené. Je mu 69 let, žije v Bien Hoa, uprostřed Vietnamu, kde americká armáda používala jedovatý defoliant k odlesnění krajiny. Kdysi se blízko bydliště účastnil osvobozenecké války, jedu se nadýchal mnohokrát, také jedl potraviny vypěstované na zamořené půdě. Jiné k dispozici nebyly…

Trpí úpornými bolestmi hlavy a výpadky paměti, stejně jako jeho děti. Podle výzkumů americké organizace pro válečné vysloužilce jsou potíže rodiny způsobeny právě defoliantem. Obětí jedu byly celé tři miliony lidí, většina z nich Vietnamců. Jedu se také nadýchali někteří Američané a těm americký Kongres schválil důchody jako odškodnění. Na Vietnamce si však americký zákonodárce nevzpomněl!

Miliony litrů jedu

Američané použili mezi lety 1962-71 45 milionů litrů Agent Orange a 15 milionů litrů jiných herbicidů. Nejvíce ho rozprášili z letadel právě nad středním Vietnamem a městem Bien Hoa. Úroveň znečištění jedy je tu dodnes tisíckrát vyšší, než vyžadují zdravotní normy. A rodí se tu stále třikrát víc mentálně postižených dětí než jinde v zemi. Těsně po válce to bylo mnohem horší, většina dětí se rodila postižených. Podle zdravotníků bude mít potíže šest až dvanáct generací, potomků lidí, kteří zažili shazování jedů.

Američané si po léta ničivých důsledků svých válečných činů vůbec nevšímali. Nyní začínají měnit názor. Podle Bata to ovšem není proto, že by svou krutost chtěli odčinit, ale kvůli tomu, že hrají »vietnamskou kartu«. Snaží se prostě využít určitých politických neshod mezi Vietnamem a Čínou a udělat z Vietnamu protičínského spojence, uvedl Spiegel. Přišli s tím, že dekontaminují letiště v Bien Hoa a jeho okolí. Odtud startovala letadla, která jedy vypouštěla nad místní krajinu. Projekt je rozpočítán na 10 let, bude při něm očištěno 150 000 krychlových metrů půdy, cena bude činit 183 milionů dolarů.

Vzdorování osudu

Nguyen Kien trénuje na stadionu v Bien Hoa denně. Sportoviště tu postavili Američané pro své vojáky. Místní lidé si myslí, že to je to jediné dobré, co po okupantech zbylo. Kien se narodil před 39 lety zdánlivě zdravý. Ve třech letech věku mu začaly odumírat svaly od kolen dolů. Rodina měla příbuzné v USA, kteří dosáhli jeho vyšetření lékařem organizace amerických válečných veteránů. Příčinu nemoci určil rychle, vinen je Agent Orange.

Malý Kien prodělal i operaci, byla ovšem neúspěšná. Zůstal ochrnutý. Nevzdal se však. Dočetl se o závodech ve sprintu na speciálně upravených kolečkových křeslech a sám si jedno takové podle fotografií vyrobil. Začal s každodenním tréninkem, běžně dosahuje na stometrové trati času 18 vteřin. Aby vyhrával, musí pokořit 17,5 vteřiny. Často, i když zdaleka ne vždy, se mu to daří. Má proti soupeřům znatelnou nevýhodu. Jeho závodní vozík je těžší, než mají movitější soupeři. On však finančně nedosáhne na lehký drahý vozík, musí se spokojit s tím, co má. I tak se stal profesionálním sportovcem, který úspěšně jezdí na regionálních a občas i celovietnamských závodech. Tak úspěšně, že mu vietnamské ministerstvo kultury přiznalo 120 eur měsíční podpory. Peníze jsou potřebné, on si však hlavně cení toho, že se mu daří vzdorovat osudu. Z toho má dobrý pocit.

Hrozivý stín

Nguyen Van Bat dostává jako válečný veterán od vlády 60 eur měsíčně. Stejnou podporu má od vlády 386 000 veteránů. Batova mentálně postižená dcera dostává stejnou částku. Bat si nestěžuje: »Voják musí přežít všechno,« říká. Jeho další děti nárok na podporu nemají, jejich onemocnění je posuzováno jako lehčí. Takových obětí dosud žije ve Vietnamu 465 000. Vláda se o ně stará tím, že jim dává práci. Lehkou pomocnou práci, kterou jsou schopny vykonávat a berou za ni plat. Život to není lehký, takříkajíc »z ruky do huby«, Bat má ale jen jedinou starost. Jedna z jeho dcer se vdala a má dvě děti, Batovy vnučky. Sleduje je ostřížím zrakem, zda se na nich neprojevuje nějaký neduh. Zatím mají jen mírnou formu potíží se ztrátou paměti. Bat doufá, že se jejich stav nezhorší.

Nguyen Kien se nedávno oženil. Chtěl by mít děti, ale bojí se. S manželkou se stále rozhodují, zda mají riskovat, procházejí prohlídkami u lékařů, nikdo jim však nezaručí, že se jim narodí zdravé dítě. Hrozivý stín Agent Orange se stále vznáší (nejen) nad Bien Hoa.

