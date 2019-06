Siniaková utnula vítěznou šňůru Ósakaové

Ani Kvitová, ani Karlína Plíšková nám na letošním French Open nedělají radost, ale další mladá krev českého tenisu. Devatenáctiletá Markéta Vondroušová je ve dvouhře mezi nejlepší osmičkou a Kateřina Siniaková (23) bude o stejný úspěch usilovat dnes poté, co v sobotu vyřadila ve 3. kole světovou jedničku Japonku Naomi Ósakaovou 6:4, 6:2. Vondroušová postoupila do čtvrtfinále po suverénním vítězství nad Běloruskou Anastasijí Sevastovovou 6:2, 6:0.

Siniaková poprvé v životě postoupila do osmifinále grandslamového turnaje. V něm se utká s loňskou semifinalistkou Roland Garros Američankou Keysovou. Rodačka z Hradce Králové ukončila šestnáctizápasovou vítěznou sérii Ósakaové na grandslamech.

Šanci nepustila

Držela krok s Japonkou a v devátém gamu sebrala favoritce servis. Vzápětí při svém podání prohrávala 0:40, ale kritickou situaci zvládla, odvrátila i čtvrtý brejkbol a naopak sama proměnila druhý setbol. Naše reprezentantka pokračovala ve vynikajícím výkonu se skvělým pohybem a obranou, ale také patřičnou mírou agresivity a světová jednička začala ztrácet půdu pod nohama. Čím dál více při pokusech o vítězné údery chybovala, zejména z bekhendu. Češka jí dvakrát vzala podání a odskočila na 5:2. Zůstala koncentrovaná, při svém podání nepřipustila žádné komplikace a proměnila hned první mečbol.

Aktuálně 42. hráčka singlového žebříčku se tak mohla radovat z premiérového vítězství nad úřadující světovou jedničkou. »Dochází mi to pomalinku. Ale určitě jsem nadšená, chodí mi spoustu zpráv. Je to neuvěřitelný pocit. Jsem šťastná, že jsem to dokázala. Dřív jsem jen mluvila o tom, že na to mám, teď se mi to povedlo. Je to moc krásné,« říkala šťastná vítězka.

Vondroušová si poprvé zahraje čtvrtfinále grandslamu. Její soupeřkou bude Chorvatka Petra Martičová, přemožitelka Karolíny Plíškové ze 3. kola. Jednatřicátá nasazená hráčka zdolala Estonku Kaiu Kanepiovou ve třech setech. Vondroušová s ní zatím prohrála všechny čtyři zápasy.

»Doufám, že to tady zlomím, protože s ní nechci prohrát popáté. Ale myslím, že se cítí na antuce asi nejlíp ze všech povrchů, hraje fakt dobře,« řekla Vondroušová.

Bez komplikací

Sevastovová (29) včera od začátku hodně chybovala. Vondroušová rychle odskočila na 3:0. Při posledním míči třetího gamu ale podklouzla a upadla, když startovala na nakonec nepřesný kraťas soupeřky. Odřela si při tom klouby prstů na levé ruce, ve které drží raketu, a musela se nechat ošetřit. Se zalepenými prsty pak pokračovala a v následujících dvou gamech udělala pár chyb, takže je ztratila.

Nakonec se však ukázalo, že to byl jen drobný výpadek. Hned při další přestávce Vondroušová překážející náplasti sundala. Zkušenější soupeřku pak znovu ve výměnách jasně přehrávala a žádnou další hru už neztratila. Talentovaná Češka, které nyní patří 38. místo ve světovém žebříčku, za 59 minut prolétla do čtvrtfinále a navázala na postup mezi posledních osm z velkých turnajů v Indian Wells, Miami a Římě.

Obhájkyně titulu Rumunka Halepová postoupila do osmifinále. Třetí nasazená zdolala Ukrajinku Lesju Curenkovou jednoznačně 6:2, 6:1. Bývalá světová jednička Američanka Serena Williamsová dohrála na již ve 3. kole. Vítězku 23 grandslamů ve dvouhře vyřadila 20letá krajanka Sofia Keninová 6:2, 7:5.

Z VÝSLEDKŮ FRENCH OPEN

MUŽI

Dvouhra - 3. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Caruso (It.) 6:3, 6:3, 6:2, Thiem (4-Rak.) - Cuevas (Urug.) 6:3, 4:6, 6:2, 7:5, A. Zverev (5-Něm.) - Lajovič (30-Srb.) 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2, Tsitsipas (6-Řec.) - Krajinovič (Srb.) 7:5, 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), Del Potro (8-Arg.) - Thompson (Austr.) 6:4, 6:4, 6:0, Fognini (9-It.) - Bautista (18-Šp.) 7:6 (7:5), 6:4, 4:6, 6:1, Chačanov (10-Rus.) - Kližan (SR) 6:1, 6:4, 6:3, Wawrinka (24-Švýc.) - Dimitrov (Bul.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 7:6 (10:8). 4. kolo: Federer (3-Švýc.) - Mayer (Arg.) 6:2, 6:3, 6:3.

ŽENY

Dvouhra - 3. kolo: Siniaková - Ósakaová (1-Jap.) 6:4, 6:2, Halepová (3-Rum.) - Curenková (27-Ukr.) 6:2, 6:1, Keysová (14-USA) - Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, Anisimovová (USA) - Beguová (Rum.) 7:6 (8:6), 6:4. 4. kolo: Vondroušová - Sevastovová (12-Lot.) 6:2, 6:0, Kontaová (26-Brit.) - Vekičová (23-Chor.) 6:2, 6:4, Martičová (31-Chor.) - Kanepiová (Est.) 5:7, 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo: L. Kičenoková, Ostapenková (Ukr./Lot.) - Strýcová, Sie Šu-wej (3-Tchaj-wan) 7:5, 6:1.

(red)