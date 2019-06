Miroslava Topinková vybojovala v 38 letech evropskou medaili ve skifu. FOTO - worldrowing.com

Návrat Topinkové, Synek bez medaile

Skvělý finiš dopomohl skifařce Miroslavě Topinkové k bronzové medaili na mistrovství Evropy ve veslování v Lucernu. Osmatřicetiletá olympijská vítězka z Londýna se po narození dcery vrátila letos na skif a ve Švýcarsku vybojovala devátou medaili z kontinentálních šampionátů v kariéře.

Ve své sbírce má také pět titulů a tři stříbrné medaile. Skifař Ondřej Synek ambice nenaplnil a ve svém prvním mezinárodním startu v sezoně skončil až šestý. Z vítězství se radoval Němec Oliver Zeidler.

Drtivý závěr

Topinková se až do mezičasu na 1500 m držela na šestém místě, drtivým závěrem se ale posunula na třetí pozici. Na vítězství dosáhla úřadující mistryně světa Irka Sanita Puspureová, za kterou Topinková zaostala o 1,67 sekundy. Stříbro získala Švýcarka Jeannine Gmelinová.

»Kde jsem vzala síly na finiš? Ani nevím, asi jsem jich hodně pošetřila během závodu, kde mi všichni ujeli. Pět set metrů před cílem jsem zjistila, že jich mám ještě dostatek, tak jsem si řekla, že by byla škoda toho nevyužít a zafinišovala jsem,« usmívala se Topinková.

Nevěděla, jak dopadla

Bezprostředně po projetí cílem ani nevěděla, jak dopadla. »Moc jsem kolem sebe nekoukala. Nevěděla jsem, kdo je přede mnou a kdo za mnou. Jela jsem, co to šlo,« dodala svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského a ještě přidala: »Po Světovém poháru jsme se trochu zaměřili na trénink vyšší frekvence, abych ve finiši měla síly, a jsem ráda, že to takhle dopadlo. Musím se ale přiznat, že jsem ani nedoufala, že se to až tak podaří. V Lucernu se mi ale obecně jezdí dobře, dobrý finiš se mi zde podařilo udělat již vícekrát.«

Pod stupni vítězů skončila dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic. Veslaři pražské Dukly byli v minulosti na ME již třikrát čtvrtí, včera dojeli na jezeře Rotsee pátí. »Chtěli jsme přetrhnout šňůru čtvrtých míst. Tak jsme ji přetrhli, ale špatným směrem,« uvedl Helešic.

Synek mohl usilovat o šestý kontinentální titul, ale skončil až šestý: »Ideální to nebylo od začátku závodů. Minulý týden jsme to asi trošku přehnali s tréninkem a jsem nějaký unavený. Od začátku jsme trošku zadřenej. Špatně už bylo, že jsem v pátek v rozjížďce nebyl schopný ujet Belgičanovi a Izraelci, což jsou soupeři, kterým bych ujíždět měl. Natrénováno ale mám dobře.«

(red)