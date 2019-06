Vít Přindiš dosáhl v Pau na dosud největší úspěch kariéry. FOTO - twitter

Zlato v Pau »vylovili« Přindiš a Hilgertová

Kajakář Vít Přindiš vylepšil stříbrnou medaili z loňského kontinentálního šampionátu v Praze a ve francouzském Pau se stal včera poprvé mistrem Evropy ve vodním slalomu. Už v sobotu první titul pro naše barvy vybojovala nečekaně Amélie Hilgertová v kajaku. Medaile unikla o jedno místo kanoistce Tereze Fišerové.

Přindiš, jenž byl v Pau před dvěma lety druhý na MS, získal ve 30 letech první titul v individuální kategorii. Ve finále předvedl čistou jízdu a jako šestý muž ze semifinále poté čekal, jak se povede jeho soupeřům. »Jelo se mi výborně. Jízdy byly dobré, ale to nejlepší přišlo na konec. I když jsem měl docela pomalý začátek, závěr mi vyšel a dnes jsem do toho dal všechno, co bylo v mých silách. Můj první titul v seniorské kategorii, takže je to úžasný pocit,« řekl kajakář USK Praha.

Prskavcovi to nejelo

Nejvíce se mu přiblížil vítěz semifinále jedoucí jako poslední Polák Dariusz Popiela, ale ztratil na Přindiše 77 setin. Třetí skončil s odstupem 1,24 sekundy domácí Francouz Quentin Burgi. V brankách nechyboval ani olympijský medailista Jiří Prskavec, ale zajel o dvě a půl sekundy pomalejší čas než vítěz a skončil osmý. Do finále nepostoupil Vavřinec Hradilek, který v semifinále minul předposlední branku.

Hilgertová (21) senzačně porazila britskou vicemistryni světa Mallory Franklinovou o 19 setin sekundy, třetí skončila Němka Jasmin Schornbergová. Hilgertová prošla do finále z osmého místa, mezi brankami pak předvedla bezchybnou jízdu a její čas 104,95 už nikdo nepřekonal. Porazit ji nedokázala ani obhájkyně loňského titulu z Prahy Němka Ricarda Funková, která sice byla rychlejší, ale od rozhodčích dostala penalizaci 50 sekund za neprojetou branku.

Zrychlení o osm sekund!

»Že jsem vyhrála? To fakt nechápu, jak se to povedlo, nějak mi to ještě nedochází. Snad jsem jen udělala všechno, co se dalo, a tak, jak jsem chtěla a měla udělat. Všechno šlo tak, jak jsem doufala. Je to pro mě určitě největší úspěch,« řekla překvapivá vítězka, která oproti semifinále zrychlila o téměř osm vteřin!

Někdejší juniorská mistryně světa a neteř dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové, byla ve finálovém bloku ME jedinou českou zástupkyní. Kateřina Kudějová i Veronika Vojtová vypadly v semifinále. Jméno Hilgertová se na soupis medailistek z ME vrátilo po 11 letech. Štěpánka Hilgertová získala sedm evropských medailí, tou poslední bylo zlato v roce 2008 v Krakově.

Na cenný kov včera útočila i kanoistka Fišerová, ale nakonec skončila čtvrtá. Bronzová medailistka z loňského světového šampionátu zaznamenala ve finále pět dotyků branek a k cennému kovu jí chybělo 2,5 sekundy. Zlato získala Franklinová, jež se v Pau před dvěma lety stala mistryní světa před stříbrnou Fišerovou. Ve finále neměla jako jediná žádný dotyk a druhou Španělku Nuriu Vilarrublaovou porazila o více než deset sekund. Třetí byla další Angličanka Kimberley Woodsová, jež na vítězku ztratila přes 15 sekund.

(red)