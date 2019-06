Ilustrační FOTO - Pixabay

Spojené státy jsou dnes prakticky zcela závislé na dovozu vzácných kovů z Číny

Čínská vláda má připravený plán omezení vývozu vzácných kovů do Spojených států, a pokud si to vývoj napjatých obchodních vtahů vyžádá, přistoupí k němu. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedla agentura Bloomberg. Opatření jsou podle nich zřejmě cílena na těžké vzácné zeminy, tedy prvky od europia po lutecium, a to je oblast, v níž jsou USA na Číně mimořádně závislé.

Podíl Číny na dovozu vzácných kovů do USA činí podle dat americké vlády zhruba 80 procent, na druhém místě je daleko za ní Estonsko s šesti procenty, následují Francie a Japonsko se třemi procenty.

Čína se na světové těžbě vzácných zemin podílí 81 % a ještě vyšší podíl má na těchto prvcích ve zpracované podobě.

Blokáda na dodávky zejména magnetických kovů by podle americké společnosti Technology Metals Research mohla mít na celé USA zničující dopad. Jak uvedl spoluzakladatel firmy Jack Lifton, seznam jejich využití je prakticky nekonečný. Čína se na globální produkci magnetických kovů podílí 95 %.

Kategorii vzácných kovů tvoří 17 chemických prvků - lanthan, cer, praseodym, neodym, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutecium, skandium a yttrium. Jsou to převážně prvky ze spodní části Mendělejevovy tabulky a vyskytují se v malých koncentracích v zemi. Jejich těžba a zpracování jsou náročné a finančně nákladné.

Používají se při výrobě široké škály produktů od spotřební elektroniky po vojenská zařízení. Některé z nich jsou důležité například při výrobě obrazovek, kde fungují jako luminofor, což je látka schopná pohlcovat energii a následně ji vyzařovat ve formě světla. Jiné zase hrají nezastupitelnou roli při výrobě laserů, bateriových článků pro hybridní a elektrické vozy, při výrobě systémů na výrobu energií z obnovitelných zdrojů, při výrobě zařízení pro noční vidění či pro naváděcí systémy raket a systémy protiraketové obrany.

Čína vlastní asi 37 % světových zásob těchto kovů. Jediným významným producentem vzácných kovů mimo Čínu je australská firma Lynas díky svému zpracovatelskému závodu v Malajsii. Čína je dlouhodobě i největším vývozcem vzácných kovů a v loňském roce se překvapivě stala i jejich největším dovozcem. Loni dovezla podle údajů výzkumné firmy Adamas Intelligence 41 400 tun vzácných kovů, což bylo o 167 % více než v předchozím roce. K vysokému růstu přispěl zásah proti nelegální produkci, který snížil domácí těžbu. Dovoz se uskutečnil primárně ve formě minerálních a chemických koncentrátů z Barmy a USA. Vývoz z Číny se pak meziročně zvýšil o čtyři procenta na více než 53 000 tun.

Vzácné kovy používají například americké zbrojní firmy Raytheon, Lockheed Martin či britská zbrojovka BAE Systems do svých naváděcích systémů raket a senzorů. Americká technologická společnost Apple je zase využívá v reproduktorech, kamerách a technologiích způsobujících haptickou odezvu.

Vzácné kovy již hrály důležitou roli při diplomatické roztržce mezi Čínou a Japonskem v roce 2010, kterou způsobila kolize japonské hlídkové lodi a čínské rybářské lodi ve sporných vodách u jižních japonských ostrovů. Japonci zadrželi kapitána čínské lodi a Čína poté přerušila diplomatické schůzky na vysoké úrovni a bez oficiálního vyhlášení pozastavila vývoz vzácných kovů do Japonska, které patří k jejich hlavním odběratelům.

(ici)