Ilustrační FOTO - Pixabay

Některé Boeingy 737 MAX mají vadné díly, říká americký regulátor

Více než 300 letadel Boeing 737 MAX a staršího modelu 737 má zřejmě na křídlech instalovány nesprávně vyrobené díly. V neděli to oznámil americký Federální úřad pro letectví (FAA) s tím, že bude vyžadovat jejich urychlenou výměnu. Letadla 737 MAX přitom už kvůli jinému problému několik měsíců nelétají.

Podle FAA jde o komponenty křídel, které vyrobil subdodavatel Boeingu a které jsou instalovány ve 179 letadlech 737 MAX a ve 133 letadlech 737 Next Generation (NG). Jde o profilové lišty na přední straně křídel, které se vysouvají a které pomáhají zvyšovat vztlak.

Boeing k tomu uvedl, že o žádných problémech v provozu, které se týkají této šarže lišt, nebyl informován. Identifikoval ale zhruba 20 letadel 737 MAX a 21 letadel 737 NG, u nichž je pravděpodobné, že mají vadné díly. Dalších 159 strojů MAX a 112 NG zkontrolují letecké společnosti.

Boeing 737 NG je třetí generace letadel řady 737, kterou podnik začal vyrábět v roce 1997.

FAA uvedl, že úplné selhání zmíněné lišty by nevedlo ke ztrátě letadla, ale vadná část by mohla způsobit poškození stroje za letu. Dotčené části "mohou být náchylné k předčasnému selhání nebo trhlinám kvůli nesprávnému výrobnímu procesu", sdělil FAA.

Výměna vadného komponentu potrvá jeden až dva dny.

Provoz letadel 737 MAX je po celém světě pozastaven kvůli dvěma tragickým nehodám tohoto stroje, při nichž zemřelo 346 lidí. Boeing pak zahájil aktualizaci příslušného softwaru.

Mluvčí FAA sdělil, že nově zjištěný problém s částí křídel by neměl zdržet plánované předložení aktualizace softwaru. Zatím stále není jasné, kdy Boeing upravený software úřadům předloží ke schválení. FAA nemá žádný harmonogram pro povolení návratu letounů 737 MAX do provozu. Jak ale dříve uvedla agentura Reuters, FAA dalším regulačním úřadům neoficiálně oznámil, že jeho cílem je certifikovat nový software do konce června.

(čtk)