Ilustrační FOTO - Pixabay

Do Británie raději s pasem

Češi mířící do Velké Británie by si kvůli odchodu této ostrovní země z EU měli brát cestovní pas, občanský průkaz do budoucna stačit nebude.

Upozornilo na to ministerstvo zahraničí na základě informací o postupu britské imigrační policie. »Stále lze cestovat do Velké Británie s občanským průkazem, nicméně po posledních zkušenostech s imigrační policií na britských letištích já velmi doporučuji, aby si už letos brali občané při cestách do Británie cestovní pas,« řekl náměstek konzulární sekce ministerstva Martin Smolek.

Všechny ostatní doklady by podle něj měly zůstat zatím v platnosti nejdéle do konce října, což je zatím nejzazší datum brexitu. S občanským průkazem lze nyní vycestovat nejen do států EU, ale také do sedmi zemí východní Evropy.

Ministerstvo tradičně pro letní sezonu zavedlo konzulární jednatelství ve Splitu (15. června až 15. září), Burgasu (21. června až 7. září) a také v Rijece a v Barceloně. Od 19. března funguje generální konzulát v anglickém Manchesteru, od 27. března v Miláně. Může pomoci zejména českým návštěvníkům horských oblastí severní Itálie, uvedl Smolek.

Náměstek upozornil také na rozšiřování sítě honorárních konzulátů, jichž je nyní 217. Letos bylo otevřeno devět nových - v USA, Francii, Kolumbii, Hondurasu, Trinidadu, Indii a Barmě. Připravují se honorární konzuláty na Filipínách, v Japonsku a v Kanadě.

V Chorvatsku (Šibenik, Omiš, Vodice) a v Bulharsku (Primorsko a Nesebar) budou fungovat společné policejní hlídky místních a českých policistů. Smyslem je posílit pocit bezpečí českých občanů během jejich zahraniční dovolené. Loni například v Primorsku čeští policisté asistovali v 19 případech okradení, v 86 případech pomáhali s tlumočením.

(cik)