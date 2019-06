Polsko podlehlo kampani USA

Užíváme si demonstrace síly a (ne)schopnosti při přesunech americké armády ze západu na východ a teď si ji asi budeme užívat i při přesunech ze severu na jih. V Polsku v brzké době zřejmě vyrostou nové americké základny a spolu s nimi se zvýší i počet amerických vojáků na polském území. A co má být cílem? Zastrašit Rusko. Jak jinak.

Nevím, jak vážně to Poláci myslí. Obyčejní Poláci asi moc vážně ne, ale jejich vláda určitě ano. U našich sousedů se, nezlobte se na mě, asi pomátli. Takové jednání jsem od nich úplně nečekal! Je jasné, že Polsko naivně podlehlo americké kampani zaměřené na určité evropské státy, která však nikomu nic dobrého nepřináší, tedy pouze a jen Spojeným státům. USA si dlouhodobě hledají v Evropě spojence na to, aby s nimi mohly manipulovat, jak se jim zlíbí.

Milí polští přátelé, tady nejde o vzájemnou spolupráci. USA jen potřebují figurky, se kterými by mohly soupeřit s Ruskem na šachovnici zvané Evropa. Už to, prosím, pochopte! A kdo na to doplatí? Samozřejmě jen a pouze Evropa, evropské státy. Žel, tedy my všichni!

Nevím, jestli můžeme být všichni klidní. Polsko se se Spojenými státy zatím úplně nedohodlo, kdo to všechno zaplatí. Navíc ona »doba spotřeby« tohoto přátelství může být velmi krátká. Spojené státy trumpovské se totiž rozhodně nebojí otočit ke svému současnému spojenci kdykoliv zády. Ostatně jsme v blízké minulosti byli svědky toho, jak se z přátel USA stali postupně nepřátelé. Je tak možné, že tyto plány zůstanou jen na papíře. Alespoň doufejme!

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM