Nerušit, demonstrujeme!

Dnes se opět rozjíždějí demonstrace proti Andreji Babišovi. Je zajímavé, že jsou demonstrace nenápadně svolány chvíli po volbách do Evropského parlamentu. Že by náhoda, nebo záměr? Ať už je tomu jakkoliv, tak pořadatelé »festivalu demonstrací« už nebudou protestovat jen proti Andreji Babišovi, ale například proti suchu (jako kdyby za něj mohl právě on), destrukci krajiny, půdy, nedostatku vody atd. Témat je očividně hodně a viník je jasný – současná vláda, která nic nedělá. Musím se ale ptát, co dělaly vlády ODS, potažmo ČSSD, abychom to nedopracovali takhle daleko?

Je něco shnilého ve státě českém. Jak jinak si totiž vysvětlit, že se konají demonstrace proti někomu, kdo v uvozovkách spáchal škodu za 50 milionů (Čapí hnízdo), a nekonají se demonstrace například proti Bakalovi, který v OKD způsobil škodu v řádech mnoha miliard korun. Podobných příkladů nalezneme ale více. Vysvětlení je jediné. Pan Bakala (a jiní) je totiž kamarád kmotrů jak ODS nebo ČSSD, tak případně jiných pravicových stran. Proto téměř nikomu nevadí (mně to tedy vadí), že »ukradl« tolik miliard, je nepotrestaný a nikdy se proti němu nevedly demonstrace. Jedná se totiž o šedou eminenci české politiky.

Prý mají demonstrace za cíl vystavit účet současnému premiérovi a oslabit jeho pozici. Jenže nějak se tento proces nedaří a vládní hnutí ANO je stále tak říkajíc na svém. Naopak si dovolím tvrdit, že protesty ještě způsobují jeho posilování v očích většinové veřejnosti. A navíc, mají demonstrující nějaká řešení, jak zlepšit současný stav? Konkrétní návrhy? Máme zde přece demokracii a návrhy na řešení problémů předkládá vláda a schvaluje parlament. Tohle zde přece demonstrující v roce 1989 chtěli, když se pořádal »festival svobody«. Nebo se snad pletu? Tenkrát se neustále provolávalo svobodné volby, demokracii, svobodu a tehdejší představitele hodit do koše – dnes se objevuje parafráze na oněch demonstracích v podobě Babiše do koše. Vzduchem létají slova jako Babiši odstup, chceš zničit naši demokracii, jsi lhář. Ale bohužel je Andrej Babiš zvolen členem Poslanecké sněmovny v řádných, svobodných a demokratických volbách. Stejně jako všichni ostatní zákonodárci. Abych tedy někomu vystavil pověstnou stopku, tak musím ve volbách volit někoho jiného.

Jenže demonstrující tyto argumenty nechtějí slyšet. Oni mají tu svoji pravdu a žádná jiná se nepřipouští. Pokud máte byť jen mírný názorový odklon, tak jste označeni za podivína, blázna, odpůrce demokracie, zpátečnického člověka atd. Ano, i takové jsou demonstrace proti současné demokracii. Lidé v ulicích ji chtějí změnit, protože se jim nelíbí, že zde vládne demokraticky zvolený člověk. Jim se prostě nelíbí, že způsobil škodu za 50 milionů, ale nevadí jim, že Bakala a jiní »kumpáni« kradli a kradou ve velkém. Dokonce nevadí ani aféra Promopro bývalého ministra Alexandra Vondry (ODS), kde byla rovněž vysoká škoda. Dokonce nevadí natolik, že tohoto člověka katapultuje jako skokana do Evropského parlamentu. Z toho plyne, že když například necháte zmizet, případně odklonit několik miliard, tak se po určité době dostanete zpět na výsluní. Samozřejmě musíte být v danou chvíli na správné straně barikády. Poté vám bude vše prominuto a odpuštěno.

Jinak je na tom ovšem bývalý ministr zdravotnictví, poslanec a hejtman David Rath (býv. ČSSD), který se prý nechal uplácet, ale jeho proces se neustále táhne. Navíc v době jeho zatčení byla předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS), která dala rychle povel k jeho zatčení. Je to náhoda, nebo záměr, že v případě milionové škody se všichni ohánějí svobodou, ale v případě tunelů v řádech miliard všichni mlčí? Tedy dokonce mlčí i ti, kteří dnes demonstrují. Zdá se, že svoboda je umocněna velikostí škody. Když je škoda vysoká, tak se mlčí, protože se to stalo asi normou. Když je malá, tak je velice nápadná a vymyká se normálu, který zde je nastaven od doby divoké privatizace.

Tím, že byl Alexandr Vondra zvolen do Evropského parlamentu, se ve své podstatě opět legitimizovala korupce a podvody. Nikomu už nevadí, že před 10 lety způsobil jako ministr škodu. Hlavní je, že nese prapor demokracie a svobody, a náměstí burcují, že zde demokracii pořád chtějí, ale jinou – bez Babiše. Pokud ale chceme být všichni demokraty, tak musíme ctít všechna demokratická práva, a tedy i právo presumpce neviny. Od toho zde máme soudnický systém, a ne ulici, aby suplovala nezávislou justici. Hlas lidu, hlas boží, dalo by se říci na závěr. Nicméně si musíme dát pozor, kolik toho hlasu je a kde se nachází. Opravdu je to hlas většiny, menšiny nebo prostě jen těch, kdo se nechtějí smířit s demokratickou porážkou ve volbách? Na to si odpovězte každý sám.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora