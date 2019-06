Írán je normální

Co je (to) normální? Kdo je normální a kdo není? Moderní slogany třeba tvrdí, že »normální je nekouřit«, normálním se zdá býti teplo v létě a zima v zimě. Je ale normální to, co dělá většina? I když by to objektivně škodilo třeba přírodě, nebo i jen té menšině, která podle zmiňované většiny jistě normální není?!

USA se rozhodly hrát si nejen na světového četníka, ale i na »Boha«. Hodlají totiž určovat, které země se chovají jako »normální stát«, a které nikoli. Teď budou zkoumat Írán, tedy zemi s nejstaršími kořeny na planetě, kořeny, které sahají až téměř do 5. tisíciletí před naším letopočtem. A posuzovat ji má velmoc, která existuje jen nějakých plus minus 240 let?! Velmoc, která svou velikost budovala mj. tím, že evropští migranti ji budující při tom vyvraždili původní obyvatelstvo mongoloidní rasy, přičemž obyvatele negroidní rasy zotročovali a v minulém století proti nim pak vytvářeli neonacistická rasistická společenství jako Ku-klux-klan. Černochy pak – zejména v jižanských státech – zabíjejí dokonce i příslušníci policejních sborů dodnes. A často skutečně jen proto, že jsou černí. Přijde vám to normální?

Jasně, ani ten Írán není dokonalý. Nicméně jestli jsem psal v prvním sloupku po svém návratu z letošní dovolené v Íránu, že je tu z pohledu Středoevropana nesmyslně zakázáno ženám zpívat na veřejnosti, později se ukázalo, že to byla pravda jen napůl. Ano, třeba íránská zpěvačka Negár Moazzamová dostala minulý měsíc předvolání k soudu kvůli tomu, že v provincii Isfahán sama zpívala před skupinou turistů, ale obsílku dostala navzdory tomu, že zpěv na veřejnosti není podle ČTK v Íránu zakázán.

I agentura HRANA, která se zabývá jednotlivým porušováním lidských práv v Íránu, uvedla, že v islámské republice není konkrétní zákon, který by ženám zakazoval, aby na veřejnosti zpívaly samy. Úřady ale podle agentury taková vystoupení přerušují. Faktem je i to, že íránská televize a rozhlas nevysílají ženská pěvecká sóla, a proto zpěvačky mnohdy propagují svou tvorbu na platformách Instagram či Telegram.

ČTK přinesla rovněž zprávu, že íránská policie nedávno zatkla asi 30 lidí, kteří se účastnili smíšené lekce jógy. V Íránu je totiž zakázáno, aby spolu najednou sportovali muži a ženy… Ano, tohle všechno pro nás jistě není normální. Ale je jasné, že pro Íránce zase není normální mnohé, co předvádí tzv. civilizovaný Západ. Konkrétních příkladů by se dalo vypsat bezpočet. Takže, »kdo jsi bez viny…«

Roman JANOUCH