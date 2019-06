Julian Assange. FOTO - wikimedia commons

Dobrá/špatná zpráva pro Assange?

Švédský soud zamítl žádost místního státního zastupitelství o formální zadržení Juliana Assange. Informovala o tom agentura Reuters. Zakladatel serveru WikiLeaks je nyní ve vazbě v Británii. Ve skandinávské zemi čelí účelovému obvinění ze znásilnění. O vydání 47letého Australana usilují ale hlavně Spojené státy.

Rozhodnutí soudu v Uppsale, proti kterému se podle agentury AFP prokuratura pravděpodobně odvolá, je pro státní zastupitelství značnou komplikací. Neznamená sice, že by mělo předběžné vyšetřování zastavit, vyšetřovatelé ale budou muset Assange v případě zájmu vyslechnout v Británii, uvedla agentura AP. Na druhou stranu to znamená, že by Assange mohl být spíš převezen do USA, než kdyby se to komplikovalo ještě přes Švédy…

Původně prokuratura chtěla podle ČTK po formálním zadržení v nepřítomnosti na Assange vydat evropský zatykač a na jeho základě požádat o jeho vydání. V Británii si Australan nyní odpykává 50týdenní trest za porušení podmínek kauce z roku 2012.

Britské úřady by v případě švédské i americké žádosti o vydání musely rozhodnout, které z nich dají přednost. V USA je Australan stíhán v souvislosti se zveřejněním utajovaných informací na serveru WikiLeaks.

(rom)