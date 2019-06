Předsedkyně koaliční sociální demokracie (SPD) Andrea Nahlesová. FOTO - wikimedia commons

Nahlesová odchází, velká koalice zatím trvá

Německá politická scéna, kterou rozvířily už výsledky Evropských voleb, se pořádně otřásla. Předsedkyně koaliční sociální demokracie (SPD) Andrea Nahlesová totiž nečekaně oznámila, že končí ve funkci, což v důsledku může vést i k pádu velké koalice CDU/CSU a SPD.

Osmačtyřicetiletá Nahlesová chtěla kvůli propadu SPD v eurovolbách původně nechat spolustraníky dnes hlasovat o tom, jestli si přejí její setrvání ve funkci předsedkyně poslanecké frakce. Bylo přitom zřejmé, že jestli neuspěje, skončí i jako šéfka strany. Ještě před hlasováním se ale jasně ukázalo, že sociální demokraté za ní už nestojí. »Diskuse ve frakci a četná odezva ze strany mi ukázaly, že nemám pro výkon svých funkcí nutnou podporu,« zdůvodnila Nahlesová své rozhodnutí skončit v čele strany i frakce.

Rodačka z Porýní-Falce, která na funkce rezignovala, respektive dnes, se tak stala další politickou obětí série zásadních neúspěchů SPD z posledních let. Její předchůdce na čele strany Martin Schulz se rozhodl odejít z funkce v důsledku parlamentních voleb ze září 2017, v nichž sociální demokraté získali jen 20,5 % hlasů. Nahlesová ho následuje poté, co SPD v eurovolbách tento negativní rekord ještě překonala, když dostala jen 15,8 % s tím, že podle čerstvého průzkumu má SPD jen 12 %. Pro sociální demokracii, která je nejstarší německou demokratickou stranou, to byl v eurovolbách nejhorší výsledek v celoněmeckých volbách v dějinách spolkové republiky, což jen dokresluje, v jak složité situaci se nachází.

Ve svých vyjádřeních to reflektovali i přední sociální demokraté, z nichž se zároveň část Nahlesové omlouvala za to, jak se k ní strana v poslední době chovala.

Vláda s CDU/CSU zatím nepadá. SPD se ale o způsobu, jakým k přezkumu dosavadní činnosti vlády přistoupí, chce dohodnout 24. června. Stejný den má být také jasno, jak a kdy zvolí nového předsedu. Zatím sociální demokraty povede trojice dosavadních místopředsedů – místopředsedkyně a premiérka spolkové země Porýní-Falce Mala Dreyerová, ministerská předsedkyně Meklenburska-Předního Pomořanska Manuela Schwesigová a šéf hesenské SPD Thorsten Schäfer-Gümbel.

Podle Schwesigové proto, aby nynější složitou situaci zvládli. Žádný z trojice ale nebude kandidovat na řádného předsedu. Toho by si strana měla zvolit nejpozději na sjezdu, který se ale neuskuteční dříve než za tři měsíce.

Angela se bála

CDU/CSU v osobě Nahlesové ztrácejí jednu z nejvýraznějších podpůrkyň současné vlády uvnitř sociální demokracie. Šéfové CDU i CSU se proto snažili situaci uklidňovat, když vyjadřovali přesvědčení, že SPD bude ve vládě pokračovat. I kancléřka Angela Merkelová, jejíž CDU v eurovolbách také silně oslabila, ujistila, že kabinet bude s »vědomím zodpovědnosti« pokračovat v práci.

Naděje rozhodnutí Nahlesové, která se z politiky zřejmě stáhne zcela, naopak vyvolává u ultrapravicové protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), podle které je načase, aby skončila Merkelová a s ní i celá vláda.

Rozhodnutí o osudu již třetí velké koalice za poslední čtyři volební období, která u Němců vůbec a ani u řady sociálních demokratů není příliš oblíbená, ale podle všeho bude na členech SPD. Pokud by se přece jen rozhodli jít proti vládě, tak by nejspíš Německo čekaly předčasné volby.

»Po vnitrostranickém referendu jsme se rozhodli jít do velké koalice a my smlouvy dodržujeme,« zdůraznila Dreyerová. »A v této velké koaliční smlouvě je také pasáž o revizní klauzuli,« poznamenala dále v narážce na ustanovení, které počítá s tím, že strany koalice v polovině funkčního období - tedy letos na podzim - přezkoumají své dosavadní vládní působení.

Řada pozorovatelů tento termín, který přijde po dvojici zemských voleb na východě Německa, v nichž SPD zřejmě znovu propadne, vidí jako možný začátek konce koalice.

Výběr dlouhodobého lídra strany bude zřejmě poměrně složitý. Na post se totiž nikdo nehrne. Místopředseda strany a ministr financí Olaf Scholz se už nechal slyšet, že o funkci nemá zájem. Totéž učinil dolnosaský ministerský předseda Stephan Weil a dnes i Dreyerová se Schwesigovou, jejíž jméno se skloňovalo vůbec nejčastěji.

Jako o možné kandidátce se tak nyní mluví především o 42leté starostce severoněmeckého Flensburgu Simone Langeové, která vloni v souboji o funkci šéfky SPD podlehla právě Nahlesové. Není také vyloučené, že stranu povede dvojice - žena a muž, jako je tomu v případě Die Linke.

Sociální demokraté musí obsadit i post šéfa poslanecké frakce, tady Nahlesovou dočasně zastoupí dosavadní místopředseda poslanců SPD Rolf Mützenich.

Co se pokračování vlády týče, Langeová podle ČTK chce, aby o setrvání sociální demokracie ve vládě rozhodli straníci v dalším referendu. O zachování koalice zatím jednotně usilují CDU i CSU. Šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, jejíž strana se chce po propadu v eurovolbách více zaměřit na ochranu klimatu nebo digitalizaci, věří, že SPD nakonec učiní takové rozhodnutí, aby to bylo možné.

Jedinou další realistickou vládní variantu - koalici CDU/CSU, svobodných demokratů (FDP) a Zelených - už vyloučili zástupci ekologické strany. Šéfka Zelených Annalena Baerbocková koaličním uskupením vzkázala, že její strana není žádným náhradním kolem. V případě rozpadu koalice je podle ní nutné se znovu zeptat voličů. Právě Zelení, kteří teď mají rekordní podporu veřejnosti až 27 %, by z předčasného hlasování mohli těžit nejvíce.

(rj)