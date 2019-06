Pellegrini o Směru-SD: Je třeba reforma

Nejsilnější slovenská vládní strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) musí podstoupit zásadní reformu, aby vyhrála nadcházející parlamentní volby a znovu byla součástí koalice. Novinářům to řekl místopředseda strany a premiér Peter Pellegrini.

Směr-SD v nedávných eurovolbách skončil na druhém místě a několik regionálních funkcionářů strany pak podle médií kvůli tomuto »volebnímu neúspěchu« vybídlo šéfa strany a expremiéra Roberta Fica k rezignaci. Fico zatím situaci ve straně nekomentoval.

Místopředseda strany Směr-SD a slovenský premiér Peter Pellegrini. FOTO - wikipedia commons

»Čeká nás rozhodující období ve straně. Udělám vše pro to, aby Směr vyhrál příští parlamentní volby a aby mohl být součástí vládní koalice. Proto bude muset projít zásadní reformou. Pokud se to podaří, tak se budeme vídat ještě často, pokud se to nepodaří, tak se možná já osobně s vámi potkávat nebudu,« řekl Pellegrini, který zároveň vyloučil možnost, že by přestoupil do jiné politické strany. Příští parlamentní volby na Slovensku by se měly konat na přelomu února a března příštího roku.

Směr-SD je s výjimkou necelých dvou let, kdy vládla rozhádaná čtyřčlenná koalice Ivety Radičové, u moci nepřetržitě od roku 2006. Strana ale ztratila hlasy již v parlamentních volbách roku 2016 i v pozdějších krajských a komunálních volbách. Když v eurovolbách skončila druhá, poprvé od roku 2004 tak nevyhrála celostátní stranické volby. Ústup Směru-SD z dřívějších pozic odstartovala porážka Fica v prezidentských volbách před pěti lety. Loni zase Fico rezignoval z postu premiéra v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Novým premiérem se stal Pellegrini, který v současnosti patří k nejoblíbenějším politikům na Slovensku.

Fico stojí v čele Směru-SD od jeho založení v roce 1999. Po eurovolbách Směr-SD poprvé ve své historii čelil veřejným projevům nespokojenosti části stranických struktur s vedením a s politikou strany. Několika nespokojených regionálních funkcionářů z východního Slovenska podle médií vyzvalo k uspořádání mimořádného sněmu strany, k rezignaci Fica z čela Směru-SD a také bývalého ministra vnitra Roberta Kaliňáka z funkce místopředsedy strany. Pellegrini ke zmíněné výzvě řekl, že členové strany mají právo vyjádřit svůj názor, byť by uvítal, pokud by diskutovali uvnitř strany. Neuvedl, zda by kandidoval na post předsedy Směru-SD, jak ho k tomu vyzvali nespokojení členové strany.

(čtk)