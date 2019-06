Ilustrační FOTO - Pixabay

EU pečuje o naše blaho

Hustopečská mandlovice, unikátní destilát vyrobený z vinného lihu a přírodního mandlového výtažku, se musí přejmenovat. Důvodem pro vynucenou změnu názvu je nařízení Evropské unie, podle něhož lze koncovku -ice používat pouze pro pálenky z příslušné suroviny.

»Mandle se bohužel vypálit nedají. Přitom za značky hustopečská mandlovice a mandlovice jsme zaplatili desítky tisíc, abychom je chránili ochrannou známkou,« posteskla si zakladatelka a jednatelka hustopečské mandlárny Kateřina Kopová, která značku vybudovala.

Pro podnikatelku, která značku buduje už sedm let, to znamená ztrátu stále známější značky i ztrátu finanční. Přetisknout bude muset všechny propagační předměty i etikety samotných lahví. »Výdaje odhaduji přibližně na milion korun. Mnohem víc mě ale mrzí to, že úsilí, které jsem budování značky a legalizaci mandlovice věnovala, najednou zmizí,« uvedla Kopová.

Takzvaná mandlovice, tedy nápoj z mandlové tresti, lihu a cukru se v Hustopečích podomácku vyráběl desítky let. Kopová vyšla z původního receptu bývalého správce sadů Rudolfa Poslušného. Výsledný destilát, jehož značku i složení teď chrání ochranná známka, sice má méně alkoholu, ale je vyrobený z kvalitních surovin a má nezaměnitelnou chuť.

»Prvotní zoufalství už mě sice přešlo, ale pořád je mi to líto. Zkusíme nejspíš požádat o prodloužení lhůty, po kterou lze název mandlovice používat, ale víc asi udělat nemůžeme,« uvedla podnikatelka. Z podobných důvodů se v minulosti český vynález – pomazánkové máslo – musel přestat nazývat pomazánkovým máslem, nebo tuzemský rum tuzemským rumem. Výrobce museli investovat do nových značek, většinou úředníky z Bruselu obelstili názvy typu »pomazánkové« nebo »tuzemák«.

