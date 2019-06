Ilustrační FOTO - Pixabay

Diskriminace českých zaměstnanců

Vládní ustanovení, které pracovníkům z Ukrajiny zajišťuje vyšší minimální a zaručenou mzdu než domácím zaměstnancům, porušuje podle Asociace samostatných odborů (ASO) české zákony i Evropskou sociální chartu.

Nenaplňuje pravidlo stejné odměny za stejnou práci, a diskriminuje tak české zaměstnance, uvedla včera ASO ve svém prohlášení. Vyzývá ke stávce a protestům. Odborové centrály se v pohledu na odměňování neshodnou. Zatímco ASO stanovení mzdové hranice odmítla, Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) ji od počátku podporovala.

Vláda v pondělí rozhodla o zdvojnásobení kvóty pro přijímání ukrajinských pracovníků v takzvaném režimu Ukrajina z 19 600 na 40 000 ročně. Projekt má do ČR přivést kvalifikovanější síly. Kabinet současně stanovil nejnižší mzdu pro dovezené ukrajinské zaměstnance, a to ve výši 1,2násobku zaručené mzdy pro dané profese. Letos je to podle profese a složitosti práce od 16 020 do 32 040 korun. Zaručená mzda se pohybuje od 13 350 do 26 700 korun.

»Je pro mne nepřijatelné, že vláda ČR odsouhlasila diskriminaci českých zaměstnanců ve prospěch Ukrajinců. Popřela základní pracovní a sociální práva českých občanů a zaměstnanců,« uvedl předseda ASO Bohumír Dufek. ASO je druhá největší odborová centrála v Česku. K jejím členům patří vlivný Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů (LOK-SČL) či Odborové sdružení železničářů (OSŽ).

»Je dost drsné, když se vláda zajímá o vyšší mzdy cizinců proti vlastním lidem,« uvedla místopředsedkyně ÚV KSČM, poslankyně EP Kateřina Konečná na Facebooku. »Nemluvě o tom, že je to krátkodobé řešení, které se jako bumerang vrátí v době krize... V této souvislosti bych chtěla dodat, že jako KSČM připravujeme zákaz agenturního zaměstnávání, aby se na už tak nízkých odměnách nepřiživovaly ještě agentury,« připomněla Konečná.

Místopředsedkyně ÚV KSČM, poslankyně EP Kateřina Konečná.

Podle Dufka mzdové kritérium porušuje české zákony o rovném odměňování i Evropskou sociální chartu, zaměstnanci by kvůli němu měli stávkovat a jeho zrušení podpořit i blokádou Prahy, uvedl šéf ASO.

Podle předáka ČMKOS Josefa Středuly má opatření naopak bránit zneužívání zahraničních zaměstnanců. Pokud zaměstnavatelé potřebují síly z ciziny, neměli by jim nabízet nižší výdělek než domácím, dodal Středula. Poukázal na inzeráty na volná místa s velmi nízkou mzdou, na která se čeští pracovníci nepřihlásí. Posty se pak nabídnou cizincům, kteří je vezmou, popsal šéf centrály. Se stanovením vyšších minimálních mezd pro ukrajinské síly než pro české zaměstnance nesouhlasí Hospodářská komora.

Podle údajů ministerstva práce mělo na konci loňska v Česku zaměstnání 121 086 lidí z Ukrajiny. Tvořili tak přes pětinu zahraničních zaměstnanců v Česku.

(ng)