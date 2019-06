Odborník, nebo jen manažer

Možná, že vám se to zdá normální, když šéf nerozumí profesi, v níž jeho zaměstnanci jsou odborníky. Neumím si představit, že by majitel pekárny či mistr pekařský nevěděl, jak se peče chleba či třeba zemědělec by své pole, protože tomu nerozumí, osíval podle toho, který pytel mu právě padl do očí. I když chápu, je jiná doba. Stačí mít peníze a nevědět nic. Oni pak odborníci se najdou. Někde to možná jde, ale řídit třeba z dispečerského místa dopravu na hlavní trati Praha-Olomouc bych bez odborných znalostí si představit neuměl. Ani třeba kantora učícího matematiku a neumějícího třeba »velkou násobilku«.

Aby však ministerstvo třeba obrany řídil někdo, kdo problému armády nerozumí, i když to tu už také zcela nedávno chvíli bylo, nebo třeba na spravedlnost byl dosazen odchovanec krátkého kurzu na plzeňské právnické fakultě, by bylo asi dost překvapivé. Ale když vnitro mohl řídit právník s takovým kurzem či kulturu ۚ»pátervyklouz«, který se na semináři učil o církevních památkách a přesně věděl, co by se církvi mělo vrátit, »protože jí to bylo ukradeno«, už to vyvolává mnoho otázek. Týkají se schopnosti odborně reagovat na vzniklý problém. Někdy dokonce rychle. Jinak takový »páterutek« rozhodne o »zbourání« velmi zajímavé budovy Transgansasu či roháku na rohu Václavského náměstí, či naopak památkové ochrany se dočká celý dlouhý seznam církevních staveb, které moc památkové nejsou. Tady ovšem lze namítnout, že vlastně šlo o velmi odborný krok a v případě »málocenného« Transgasu a baráku na Václavském o lukrativní místa pro zcela jinou stavbu, a tudíž i pěknou kopu peněz pro stavebníka a… ví bůh, komu dalšímu nějaký ten groš se dostal pod nehty.

Ale jde o dnešek. U nového kandidáta na funkci ministra kultury, když se o něm hovořilo, navrhovatelé přiznali, že zkušenosti z kultury nemá. Přesto protesty proti jeho případnému jmenování jsme nezaslechli. Alespoň v takové míře, v jaké se ozval křik proti odvolávanému ministrovi, který se odvážil ve dvou případech ředitelů nastolit pořádek.

Uslyšeli jsme dokonce zdůvodnění, že ministr je manažer, a tudíž nemusí problém svého resortu znát. Toto zdůvodnění, určitě si všichni pamatujeme, bylo už použito, když Ivan Pilip v jedné z »ódéesvlád« se přesunoval z resortu na resort a všude se těšili na to, až ho zase přesunou jinam.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov