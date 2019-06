Účelovost, nebo přímo podraz?

Zpráva, která přišla z Evropské unie a v současné době se překládá, se prý dostala do Česka nějakou podivnou cestou. První ji údajně dostali někteří novináři. Nepochybuji ovšem o tom, že na stůl se dostala dříve než ministryni financí žalujícím Pirátům. Ti akci vyvolali, ti poslali svou supliku do Bruselu. Kde je, pokud jde o Agrofert a angažovanost premiéra, pravda, nevím. Nefandím ani Babišovi ani Pirátům. Vadí mně jen soustředěná podpásová palba těch, kteří prohráli volby, na jejich vítěze, a to dokonce bez ohledu na prestiž České republiky.

Když jedna kauza nevyjde, hledá se další. Nikoho nezajímají problémy pana Vondry v případě vyplácení peněz za nicnedělání pro organizaci Promopro, ani pana Béma a jeho podivných »odvodů« z každé jízdenky jednomu »lobbistovi«, či to, jak se řídil pokyny jiného »lobbisty«, což dokonce zaznamenaly odposlechy. Ale když se »nelíbí« předseda Grebeníček, je systematicky ostrakizována celá jeho rodina – vzpomínáte? Tehdy se »demokraté« naplno projevili. Příkladů je víc. Pravice se totiž s porážkou ve volbách smířit nemůže a nesmiřuje se. Její pravda musí zvítězit, a když nevítězí, pak ten, na kterého se zaměřila, musí mít ze života »peklo«.

Dnes, když nevyšla kauza s Babišovým synem, zřejmě jen bublinou je Čapí hnízdo, je tady zase Agrofert. Osobně bych se divil, kdyby premiér svými zásahy ovlivňoval dotace pro zmíněnou firmu, ale u nás je všechno možné. Je tu však k zamyšlení fakt, jak se ještě nepřeložená zpráva dostala na stůl novinářům - a nepochybuji o tom, že i Pirátům - ještě dříve, než ji dostala vláda. Proč to neřeší příslušné orgány, anebo někdo smí všechno a jiný nic? Proč se u nás využívají všechny formy podrazů, když se chce znevážit protivník? A kdo vlastně na oné zprávě pracoval, protože nevěřím, že by kvůli tisíci příslušných podkladů, jež bylo nutné prostudovat, si Evropská komise najala desítky českých překladatelů. Přitom neměla zas tak moc času k jejich prostudování. Někdo – nechci jmenovat – už předem musel připravit podklady a posunout je k vyšetřovatelům. A ten někdo pak »výsledek« dostal jako první. Beranidlem byli Piráti, »mužem v pozadí« pak… Anebo že by právě oni byli u všeho a ostatní oponenti, na něž se nedostalo vládních funkcí, jen využili příležitosti? Myslím, že odpověď na tuto otázku by měl hledat vrchní státní zástupce a pak by znal také kus odpovědi týkající se zneužívání fondů Evropské unie, a možná by se netýkala jen společnosti Agrofert.

Jaroslav KOJZAR