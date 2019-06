Rukojmí

Už dlouho jsem nezažila tak silnou mediální masáž před demonstrací, jako dnes, respektive včera. Svolávání národa prostřednictvím velkého prostoru v médiích pro opoziční politiky a zástupce organizace milion chvilek pro demokracii je vskutku nezvyklé. Kolik prostoru dostávali například odboráři, když demonstrovali za lepší podmínky pro všechny pracující? A kolik zpráv jste viděli, slyšeli, nebo četli, když lidé demonstrovali proti tunelování, korupci, lithiu nebo migraci? Jasný, máme demokracii, a každý může demonstrovat jak chce a za co chce. Kapku nechápu podstatu této demonstrace, protože je-li jejím cílem svržení Babiše v době, kdy opět jasně vyhrál volby, jak by asi dopadly volby předčasné? Ale ono asi nejde o předčasné volby. Ono jde o to, vyhnat Babiše a na dobu určitou dosadit vlastní lidi. Na změnu »státních priorit a toku peněz« stačí jen pár měsíců. Jen jaksi nevím, koho a proč, respektive pro koho. Vždy jde o předání moci, vlivu a zisků. O nic jiného, ale kam a pro koho? V dnešních informacích a dezinformacích aby se prase vyznalo (podotýkám, že čuníci jsou osmí nejinteligentnější zvířata planety, dokázáno vědci…)

Ale nechci ani hájit předsedu vlády. Dobře, audit přišel na to, že ne všechny dotace čerpané z EU byly košer. Zvláštní, že mě to nepřekvapuje. Ono ruku na srdce, které dotace byly vždy stoprocentně košer? A kdo všechno je z nich živ?

Krásně se v tom předdemonstračním mumraji například podřekl vždy za práva a demokracii bojující pan Kalousek. Apeloval na tiskové konferenci v poslanecké sněmovně na to, aby si pan Babiš nebral celou zemi jako rukojmí. Prý pak bude klesat prestiž České země. Hrozí totiž, že budou pozastaveny veškeré dotace. Třeba i na solární energii. A to by byl problém, kdyby panu Kalouskovi zavřeli kohoutek, že? Není žádným tajemstvím, že většina déle sloužících či bývalých politiků někde nějakou malou »trafičku« má.

Co ale úplně nechápu je svobodná demonstrace. Kolik lidí, kteří vyrazili na náměstí, je v dnešní době skutečně svobodných? Svobodu totiž snadno ztratíte, vezmete-li si půjčku, v lepším případě hypotéku. Pak, abyste neztratili práci i prestiž, musíte skákat, jak vrchnost - ne politici, vlády či prezident, ale nejmocnější finančníci světa - pískají. Kdo jde proti proudu, může být systémem semlet.

Na druhou stranu, potřebujeme vůbec, aby nám do našich českých věcí někdo kecal? Potřebujeme ty zpropadené dotace? Existovali jsme i bez nich, a byli jsme v ledasčems více soběstační. A nebyli jsme tak snadno ovládnutelní… Ale to nám dojde, až to dojde těm nahoře. Jenže když cucají z dotací, nebude se chtít odpojit nikdo z nich…

Helena KOČOVÁ