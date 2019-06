V rámci Meetingu Brno se koná také kontroverzní výstava Brno osvobozené?. FOTO - Jiří JAROŠ NICKELLI

Zase »pouť smíření« a zase jednostranný výklad historie

O víkendu se konala tzv. pouť smíření, součást kontroverzního brněnského festivalu nazvaného Meeting Brno, který se koná až do 9. června. Účastníci pouti vyrazili z Pohořelic na Brněnsku a cestu zakončili na Mendlově náměstí v Brně. Kopírovali trasu brněnských Němců z konce května roku 1945, avšak v opačném směru.

Pouť se koná potřinácté. Letos se pěší akce zúčastnili lidé z České republiky, Rakouska a Německa, včetně členů oficiální delegace ze Stuttgartu, který je partnerským městem Brna.

Letošní specifika

Kolem tohoto pochodu a jeho politického zneužívání Sudetoněmeckým lansdmanšaftem (SL) a jeho příznivci v městě Brně už bylo napsáno mnoho polopravd a lží, komentovala událost pro náš list Brňanka Anna Štofanová. Letošní rok měl některá specifika. »Letos se pochodu zúčastnili hosté z družebního města Stuttgartu. Poprvé se v předvečer pochodu hosté poklonili památce umučených v Kounicových kolejích. Pokud by však organizátoři pochodu chtěli, abychom uvěřili jejich čistým úmyslům, museli by se zúčastnit i ti, kteří se další den vydali na tzv. pouť smíření. Museli by také zdůraznit, že šestileté trýznění našich lidí v Kounicových kolejích (kde byla mučírna gestapa a popraviště) se nedá srovnávat s tím, že v Kounicových kolejích po osvobození skončili na nějakou dobu také nacisté, kolaboranti a někteří brněnští Němci. Snaha řečníků o to, že tam skončili i lidé zcela nevinní jen pro svoje označení bílou páskou, na níž bylo N, jen ukazuje na snahu smýt vinu z těch brněnských Němců, kteří většinově nacismus podporovali,« uvedla pro náš list a doplnila, že v Brně existovala komise německých antifašistů, která případná udání od občanů i žádosti o prověření bezúhonnosti prověřovala.

Štofanová je přesvědčena, že pokud hlavní organizátor pouti Jaroslav Ostrčilík chce, aby se mládež dověděla více o složitosti a krutosti války, nechť svůj vliv na školy a mládež příště nasměruje do Kounicových kolejí a organizuje účast mládeže na pietních akcích českých vlasteneckých organizací. »Neboť zatím je tzv. pouť smíření organizována především pro mládež, která dostává jen jednostranné informace, jako by všechny krutosti začaly až v roce 1945 odsunem Němců z Brna,« zdůraznila.

Jitří staré rány

Před čtyřmi lety brněnští zastupitelé v souvislosti s poutí přijali tzv. Deklaraci smíření a společné budoucnosti. »Tato deklarace, kterou přijalo vedení města za primátora Petra Vokřála, se bohužel nestala milníkem v procesu vypořádání české společnosti s touto kapitolou dějin, jak se domnívají mnozí organizátoři. Právě jednostranným pohledem na složitou dobu války a prvních poválečných dnů jitří staré rány, které brněnští Němci svým spoluobčanům způsobili,« poznamenala pro náš list Štofanová.

Štofanová odsoudila i »velkolepé oslavy« v zahradě brněnského opatství, kam účastníci pouti v sobotu 1. června navečer dorazili. Tam probíhala mj. beseda s pamětníky, ovšem jen z řad odsunutých Němců. »Jen vzpomínky na dětství, domov v Brně, bez toho, aby se pamětníci zmínili, co se v Brně v době okupace dělo, co dělali oni, co jejich rodiny. Celé to mělo vyznít jako bezproblémové soužití mezi Brňany a brněnskými Němci. Nic není vzdálenější pravdě,« dodala. Brněnští Němci byli známi svou krutostí, když se chodili v protektorátu dívat na veřejné popravy českých vlastenců probíhající v Kounicových kolejích. Na tyto děsivé akce si kupovali dokonce vstupenky.

Festival Meeting Brno se koná pod záštitou primátorky města Brna Markéty Vaňkové (ODS) a hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka (ANO). Projekt se uskutečňuje za finanční podpory města Brna a ministerstva kultury.

