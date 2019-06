Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Protiústavní kroky KSČM nepodpoří

Mimořádný bod schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO)a k finančním ztrátám v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise podpořili v dolní komoře parlamentu zástupci všech poslaneckých klubů.

»Respektujeme situaci, která nastala v pátek, kdy už jsme deklarovali, že podpoříme zařazení nového bodu do schůze, a to informaci vlády o předběžné zprávě k čerpání prostředků z EU,« řekl novinářům předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM). Zdůraznil, že komunisté by však byli rádi, kdyby Sněmovna měla alespoň částečnou šanci projednat zákony vrácené nebo zamítnuté Senátem. »Tyto tisky mají speciální ústavní polohu, musí být zařazeny na nejbližší schůzi Sněmovny, a jejich odložení není úplně nejčistším ústavním krokem, i když schůze stále probíhá. Navíc jsme slíbili senátorům, že zařazování bude probíhat tak, abychom neškodili druhé komoře parlamentu,« prohlásil Filip. Pokud jde o bod, týkající se údajných neoprávněných dotací pro Agrofert, poznamenal, že KSČM má připravený spíše závěr pro jednání. Konkrétně žádost, aby odpovědi, které »vláda zpracuje na předběžnou zprávu EK, čili vyjádření kontrolovaného vůči kontrolujícímu, projednala ve Sněmovně, nejméně v kontrolním výboru Sněmovny, který je orgánem Sněmovny pověřeným, aby kontroloval vládu ČR a komunikoval s Evropským účetním dvorem, s auditními orgány EU,« dodal předseda komunistů.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM).

Nápad některých stran, aby odpovědi na audit nevypracovávali ministři odpovědní za rezort, považuje za neústavní. »Pokud má konkrétní ministr konkrétní odpovědnost, a my ji z něho sejmeme, a řekneme, že to má za něj vypracovat někdo jiný, může takový postup kdokoli zpochybnit, kdokoli z auditního orgánu může zpochybnit i odpověď, protože bude chtít odpověď od konkrétního odpovědného ministra, který byl jmenován prezidentem republiky,« prohlásil Filip. Komunisté by byli zásadně proti tomu, aby krok, který ČR dělá, byl mimo Ústavu ČR.

Babiš: Jde o útok na ČR a její zájmy

Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá návrh auditní zprávy EK ohledně svého střetu zájmů za útok na ČR a na české zájmy a za destabilizaci ČR. Před poslanci zopakoval, že se kvůli němu a jeho bývalé skupině Agrofert žádné evropské dotace vracet nebudou. Babiš trvá na tom, že ve střetu zájmů není. »Takže ještě jednou: pochybný audit, útok na Českou republiku, a znovu opakuji, že se nic vracet nebude,« prohlásil Babiš ve Sněmovně. V materiálu Evropské komise, byť jej zpochybnil, není podle něj žádný důkaz, že by jako premiér přidělování evropských dotací ovlivňoval. »Byl bych blázen, kdybych to dělal,« řekl premiér. Je přesvědčen o tom, že neporušil české ani evropské právní předpisy o střetu zájmů. Připomněl, že Agrofert vložil do svěřenského fondu, aby splnil český »lex Babiš«. Návrh auditní zprávy podle premiéra stojí na absurdní konstrukci, když špatně vykládá české právo. »Evropský úředník pohrdá českými zákony,« prohlásil. Opět se opřel do Pirátů a do organizace Transparency International, kteří se kvůli Babišovu střetu zájmů na Brusel obrátili.

Řekl, že za 15 let českého členství v Unii ČRF kvůli »korupci a machinacím« vracela na dotacích asi 35 mld. Kč a dalších 17,8 mld. Kč má zadržených. Nařkl z toho »tradiční politické strany«.

Za neslýchané a neuvěřitelné označil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) tvrzení v předběžném auditu EK, že nadržoval chemickému průmyslu. Poslancům řekl, že za jeho působení ve vládě dostaly chemické podniky z holdingu Agrofert unijní dotace v desetinásobně menší výši, než obdržely za jeho předchůdců. K auditu se kriticky postavili i ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba za ANO).

Brabec uvedl, že po roce 2014 byly za jeho působení ve funkci ministra chemičkám z Agrofertu schváleny v rámci operačního programu Životní prostředí dva projekty v celkové výši 86 mil. Kč. V předchozím období v letech 2007 až 2013 to byly projekty za 800 milionů korun, řekl. Schillerová varovala, že pokud by měl reakci na auditní zprávu psát ministr podle své politické příslušnosti, bylo by to naprosto nepřijatelným politickým vměšováním, které by poškodilo ČR. V zájmu ČR podle ní není ani to, pokud by chtěl někdo předjímat závěry definitivní auditní zprávy nebo příslušné kroky, které orgány podniknou. Havlíček uvedl, že pokud někdo spekuluje o tom, že je všechno špatně, musí on bránit své úředníky, ale i české firmy. »Pokud bychom měli dále měřit takovým metrem, přijdeme o desítky miliard korun,« řekl.

Filip: Nechceme se bavit o pitomostech

Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného by měl NKÚ kontrolovat zprávu, kterou vypracuje vláda či ministerstvo jako odpověď na auditní zprávu EK. K dispozici by ji podle něj měla dostat i Sněmovna. Na vyjádření má ČR dva měsíce. »S tím nemáme problém, protože NKÚ Sněmovně, vládě předkládá svá zjištění. Proto jsem také řekl, že zprávu před odesláním má projednat kontrolní výbor Sněmovny, abychom se nebavili o té ‚pitomosti‘, že to bude projednávat někdo jiný než ministr odpovědný za rezort,« reagoval Filip s tím, že komunisté budou rádi, když NKÚ předloží své závěry z kontrol, které má.

Předběžný návrh auditu Evropské komise není podle vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka falzifikát. Hamáček to uvedl poté, co Babiš označil před poslanci materiál za pochybný, nepodepsaný a doručený podivným způsobem. »Prostřednictvím diplomatické služby jsme verifikovali, že ten dokument je pravý,« řekl. Podle něj by dokument měla projednat vláda.

Pravicová opozice chce vyzvat české úřady, aby přerušily proplácení projektů z EU společnostem, které jsou spravovány ve svěřenských fondech, jejichž beneficientem je člen vlády, sdělili Piráti. Navíc žádají, aby úřady zveřejnily údaje o tom, kolik peněz Agrofert od státu dostal na dotacích, veřejné podpoře, veřejných zakázkách a investičních pobídkách.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik na tiskové konferenci uvedl, že kromě tohoto tématu má Sněmovna i jiné úkoly. Jde mj. o kontrolu usnesení, které Sněmovna přijala minulý týden k dofinancování sociálních služeb. Tím se poslanci mají zabývat v pátek odpoledne.

Kraje by mohly dostat peníze na dofinancování sociálních služeb 5. srpna, když patřičný návrh schválí vláda 10., nejpozději 17. června. Sdělila to ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Krajům na péči schází dvě miliardy korun. O tom, kolik přesně jim stát pošle, bude ještě Maláčová jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a šéfkou Asociace krajů Janou Mračkovou Vildumetzovou (ANO).

(ku, jad)