Fake news ministryně Maláčové

V posledních dnech jsou sdělovací prostředky plné varovných výkřiků ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové o blížícím se kolapsu sociální politiky státu pro naprostý nedostatek finančních prostředků na financování sociálních služeb. Údajně chybějí dvě miliardy korun na terénní pracovníky. Pokud se v nejbližších dnech peníze nenajdou, bude nutno propustit 10 000 zaměstnanců, tedy polovinu. To přirozeně bude znamenat kolaps systému. K dovršení nadcházející apokalypsy chybí sdělení, kolik stovek našich zdravotně postižených spoluobčanů kvůli absenci péče zemře. Přitom peníze ministerstvo v rezervě má, nicméně údajně »na jiné účely«. Ona od toho není, peníze musí zajistit její ANO kolegyně. Skutečně příkladná empatie a profesní odpovědnost paní ministrové!

Pocit zmaru nad publikovanými čísly mne vedl k prostým výpočtům na bázi trojčlenky. Pokud chybějící 2 mld. znamenají propuštění poloviny zaměstnanců, pak jejich průměrná mzda činí 12 500 Kč. Vzhledem k tomu, že k pracovníkům se váží další provozní výdaje (údajně ve výši cca 20 % mzdových) vychází mi, že v resortu sociálních služeb je průměrný plat hluboko pod zákonem stanovenou minimální mzdou. To snad absolventka London School of Economics ví. Nabízí se otázka, proč vyslovené lži, módně fake news, do éteru vysílá. Proč vyvolává nejistotu, obavy, strach? Proč finanční rezervy, které resort má, neuvolní na tak závažnou a varovnou situaci, o jaké informuje veřejnost? Je-li situace skutečně tak vážně ohrožující zdraví tisíců spoluobčanů, proč se o ně nestará, přenechává odpovědnost jiným a sama si myje ruce jako Pilát Pontský?

Ono je velmi snadné slibovat, rozhazovat, dělat líbivou politiku, a práci, starosti a odpovědnost s tím spojené přehazovat na jiné. Avizovaný možný kolaps v resortu práce a sociálních věcí není bohužel jediný. Problémových rozhodnutí a nepromyšlených, finančně náročných »návrhů« vyšlých s dílny Jany Maláčové je mnohem více. Vždy však s delegovanou odpovědností na jiné. Posledních několik volebních proher sociálních demokratů svědčí o tom, že líbivá politika slibů a podbízení se veřejnosti není cestou vedoucí k posílení politických pozic.

Ladislav ŠAFRÁNEK