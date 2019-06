To přece není demokracie

Sto tisíc - možná méně, ale prostě hodně - demonstrantů se ve středu shromáždilo na pražském Václavském náměstí. Pro Českou televizi to byla nejdůležitější zpráva. Mladíci, mladice, některým pod osmnáct let, přivezení ze všech stran. Vlaky jich prý byly skoro plné. Na to, že mnozí přijeli z konce republiky či z daleka, není to však mnoho. A stále stejná hesla. Pryč s Babišem, vše nám vysvětloval v ČT bývalý student Minář (v prvním vstupu pojmenovaný jako Minařík), údajně organizátor akce, jenž se stal organizátorem na plný úvazek. Kdo platí jeho kancelář, se neví, ale bylo by to zajímavé vědět. Dozvěděli jsme se, že musí odejít ministryně Benešová, protože není zárukou nezávislosti české justice. A všude bylo vidět transparenty, někdy i s hesly napsanými na papundeklu těsně před akcí v některé z hospod v okolí, a vše bylo promíšeno prapory zdůrazňujícími »náš český zájem«.

Když náhodou se na Václavském náměstí objevil někdo nesouhlasící, měl smůlu, byl ukřičen. Zatím. Jen krok je ovšem od našeho českého Majdanu. Co ještě organizátoři vymyslí, aby se i v Česku Majdan opakoval, nebo alespoň bratislavské náměstí před Carltonem? Ne, nechci domyslet.

I další demonstrace, tentokrát na Letenské pláni, se na 23. června chystá. A důvod? Jde zřejmě o zklamání, především Pirátů, z výsledků voleb do Evropského parlamentu, kryté za názor »veřejnosti«. Babišovo hnutí, přes snahu co nejvíce dehonestovat samotného Babiše, uspělo nejlépe. Nesplnil se »velkopusý« projekt Ivana Bartoše vyhrát tyto volby.

Jak je to však s prostředky, které ony demonstrace stojí? V to, že lidé třeba z Třeboně přijedou do Prahy na šestou hodinu za své peníze, nevěřím. V to, že velkoplošné obrazovky, aby všichni dobře viděli, sem někdo umístil zcela zdarma, je také nedůvěryhodné. Ani to, že přítomným nejde o ušlou mzdu, tedy těm, kteří přijeli z daleka, protože za kapitalismu se slovo zdarma může brát jenom jako marketingový trik. A že by nějaký podnik na jihu či severu Čech či na Moravě se takto prezentoval, se mi nezdá. I že by podium narychlo postavené a narychlo zase sejmuté nestálo nic, stejně jako kapely, které na něm vystupují, také nevzbuzuje dostatečnou důvěru.

Už zřízení kanceláře exstudenta Mináře něco muselo stát, a když kvůli pořádání demonstrací opustil zmíněný pán dokonce vysokoškolské studium, muselo jít o lukrativní nabídku. Ten, kdo své peníze na akci dával, není jen tak leckdo z ulice. Čas sponzora odhalí, i jeho skutečné záměry. Protože neuspěje, bude muset přitvrdit. Vzorem může být ukrajinský Kolomojskij. Ten dokonce má svou vlastní miniarmádu schopnou jakékoli provokace. Jím chránění stoupenci Pravého sektoru už napáchali mnoho zla, naposledy dokonce zničili památník maršála Žukova nalézající se v ruskojazyčném Charkově.

Přiznávám, a to nejen já sám, ale i řada mých přátel, že si připomínáme třicátá léta minulého století, kdy naši otcové a dědové byli svědky nástupu fašismu. Tehdy nešlo o jakousi bezbřehou demokracii, ale o moc. Tehdy i u nás intolerantní protivládní stoupenci Jiřího Stříbrného a Radoly Gajdy vyprovokovávali střety, které nejen končily zraněními, ale i smrtí např. studenta Sedláčka. Proti tomu »Národní třída« z roku 1989 nebyla nic.

Také tehdy se skandovala hesla, která ještě víc zfanatizovala dav. Musela zakročit policie. A zakročila.

Tentokrát na Václavském náměstí se objevily desítky velmi sprostých útoků na premiéra, ministryni Benešovou, a dokonce i na prezidenta. Prý je demokracie, prý to je názor »veřejnosti«. Ale kdo je tou »veřejností«? Jen ti, co v počtu sto tisíc se shromáždili na Václavském? A skutečně se nyní šéfům státu může bezbřeze nadávat a urážet je? Co je to za morálku? V republice žije před deset milionů obyvatel. Ti »veřejností« nejsou? V minulých volbách současná vláda získala s podporou komunistů většinu. Ta většina není »veřejnost«?

Nenávist vyvolává jinou nenávist. Kde je její hranice, kdy se s ní skončí? Ti organizátoři z Václavského u toho nebudou, až… Jako u toho nebyl ani Stříbrný, ani Gajda, kteří vše řídili ze svých vil.

Otakar ZMÍTKO