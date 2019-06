Žádná smrt levice se konat nebude!

Po volbách jsem si potřeboval chvilku oddechnout, ale nějak to nepřišlo. Musel jsem se soustředit na resty, které jsem odkládal kvůli kampani. Do toho jsem se jal realizovat další plány našeho dalšího politického boje. Tyto volby do Evropského parlamentu 2019 pod značkou KSČM - Česká levice společně! měly větší význam, než si lidé vůbec uvědomovali. EU čeká přeformátování a nikdo ještě netuší, který z připravených plánů se nakonec realizuje. Aby mohlo dojít k přeformátování, potřebovali liberálové a neoliberálové rozestavět své figury, jež začlení do svých zájmových procesů.

Jak už komunisté upozorňují několik let, Evropa se fašizuje prostřednictvím nacionalistických sil v celé Evropě. A tyto volby to jen potvrdily, i když výsledek úplně nesplnil takové očekávání liberálních a neoliberálních sil. Všechny tyto mocensko-ekonomické struktury vynaložily mimořádně obrovské prostředky na potlačení levice v celé Evropě. Levice a komunistické hnutí je ve velké krizi, ale já chci k tomu dodat, že přes všechnu krizi komunistické hnutí a levici nečeká žádná smrt. Kdo alespoň trochu studoval nebo se věnoval zákonitostem společenských věd, tak to moc dobře musí vědět. Nejen z objektivních důvodů, ale i subjektivních.

Mnozí by si přáli smrt komunistického hnutí a levice, zejména té autentické levice, tedy takové, jejíž strategický cíl je socialismus.

KSČM - Česká levice společně! se této myšlenky musí v současnosti zásadně držet, nenechat si ji nikým ukrást, nakazit ji pseudonacionalismem zahaleným vlastenectvím, ani nepodlehnout bezobsažnému kriticismu, a hlavně určovat obsah a směr. A taky je nutno vydefinovat si vlastní definice nejen cílů, ale řady pojmů, které je nutno aktualizovat pro současnou dobu, hlavně pro dnešní novou generaci.

Další věc, která se nastartovala touto volební kampaní, je položení základů přechodu politické prezentace i politického boje na sociální sítě, kam se bude ubírat budoucnost, ať chceme nebo nechceme.

Sečteno, podtrženo, záleží na nás všech a na všech úrovních. K tomu nám chybí čas a prostor. Takže vše musíme aplikovat za pochodu, což není úplně nejlepší, ale komunisté jsou na takové podmínky zvyklí.

Roman BLAŠKO