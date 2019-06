Ilustrační FOTO - Haló noviny

Maláčová chce ze státní kasy víc peněz

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) nepochodila u ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) s návrhem, aby na financování sociálních služeb krajům uvolnila 1,5 miliardy z rozpočtové rezervy. Stejný požadavek chce přednést v pondělí na jednání vlády. Hrozí totiž podle ní kolaps sociálních služeb.

Kraje požadují dvě miliardy korun. Maláčová chce z rozpočtové rezervy 1,5 miliardy korun. Zbývající půl miliardu chce pokrýt z vlastní rozpočtové kapitoly.

»Už se tři měsíce s dofinancováním sociálních služeb točíme v kruhu, mne to velmi mrzí, nechápu, proč náš koaliční partner odmítá pomoci těm nejpotřebnějším. Mrzí mne to s ohledem na fakt, že když se hledaly peníze pro kraje na silnice, našlo se řešení během několika dnů,« uvedla Maláčová na adresu koaličního partnera. Podotkla, že Schillerová ji loni při skládání letošního rozpočtu slíbila, že další prostředky pošle. »Je to pro mě lekce pro vyjednávání rozpočtu,« dodala Maláčová.

Když na tento požadavek vláda nekývne, 10 tisíc pracovníků sociálních služeb by podle Maláčové mohlo na podzim přijít o práci. Variantou je vzít peníze z mandatorních výdajů, což by ale prohloubilo schodek státního rozpočtu.

»Nerozumím, proč ministerstvo práce stále na sociální služby nevyužilo okamžitě disponibilní nároky z nespotřebovaných výdajů, které má v současnosti k dispozici v objemu 2,3 miliardy korun. Nejsou čerpány ani dlouhodobě nespotřebované nároky z minulých let na investiční programy ve výši tři miliardy,« uvedla Schillerová. Dodala, že nápad na rozpouštění vládní rezervy je neopodstatněný, kabinet o něm nedebatoval a »sliby paní Maláčové nelze brát vážně«. Postup označila za neprofesionální a přenesení odpovědnosti na ministerstvo financí za absurdní. »Na tyto pokusy o přenos zodpovědnosti nebudu přistupovat,« řekla Schillerová. Podle ní chybí analýza financování služeb, návrh systémového řešení či aktualizování ceny služeb pro klienty.

Hrozí kolaps sociálních služeb

Postup Maláčové se nezamlouvá ani stínové ministryně práce a sociálních věcí KSČM Haně Aulické Jírovcové. »Je mi velice líto, že se ještě stále takto dohadujeme, protože ve čtvrtek Sněmovna přijala zásadní usnesení, kde převažuje i navržené usnesení KSČM, a jedno z nich říká, že dvě miliardy, které požadují kraje na dofinancování sociálních služeb, se mají vzít z nespotřebovaných rezerv ministerstva práce, a to do 15. června. My si za tím stojíme, tuto cestu považujeme v současné době za nejjednodušší,« reagovala pro náš list Aulická. Tvrzení Maláčové, že tyto prostředky mají další návaznost například na financování IT služeb, chápe, nicméně sociální služby jsou podle ní v současné době v situaci, kdy nelze čekat a řešit, kde potřebné finance vzít. »Paní ministryně musí přehodnotit v rámci nespotřebovaných rezerv priority. Poskytovatelům sociálních služeb potřebujeme pomoct teď. Proto říkáme, vezměte to z nespotřebovaných rezerv, chybějící peníze na jiné záležitosti se mohou řešit v průběhu roku,« řekla Aulická.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

O výši a způsobu uhrazení nároků krajů má vláda informovat podle rozhodnutí Sněmovny z minulého týdne dolní parlamentní komoru v pátek. V úterý Maláčová ve Sněmovně řekla, že kraje by mohly dostat peníze na dofinancování sociálních služeb 5. srpna, když patřičný návrh schválí vláda 10., nejpozději 17. června. Podle Aulické to je pozdě. »Řekli jsme, že poslední termín je 15. 6., proto očekávám tento pátek zásadní informaci nejen od paní ministryně, ale od celé vlády, že budou v pondělí 10. června jednat v souladu s přijatým usnesením Poslanecké sněmovny a rozhodnou, že do 15. června budou krajům poslány peníze z nespotřebovaných rezerv. Pokud vláda v pondělí najde jinou cestu nebo jiné místo, odkud ty finance vezme, nevadí, každopádně my říkáme, že jsou potřeba dvě miliardy a pokud je neodešlou do poloviny června, tak skutečně hrozí kolaps sociálních služeb v ČR,« zdůraznila Aulická. Ministryně by podle ní měla vědět, jaké další kroky je potřeba provést, aby se tyto peníze dostaly k poskytovatelům. »To znamená, že pokud by se odeslaly až po 5. srpnu, tak to nelze stihnout, a to si paní ministryně Maláčová musí uvědomit,« dodala Aulická.

Také podle šéfky Asociace krajů ČR Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) by bylo rychlejší, kdyby peníze poslalo ministerstvo práce ze svých rezerv, než kdyby je poskytoval státní rozpočet. Na jednání hejtmanů 11. června by už ráda informovala o výsledném řešení. »Stále jsem toho názoru - a je k tomu přijaté i usnesení ve Sněmovně - že by ministerstvo práce a sociálních věcí mělo využít k dofinancování sociálních služeb peněz ze své rezervy, kterou disponuje. Peníze by se tak dostaly k poskytovatelům sociálních služeb mnohem rychleji,« řekla.

O nutnosti odeslat peníze krajům k dalšímu přerozdělení nejpozději do poloviny června, mluví i pravicová opozice. Všichni se shodují na tom, že jinak počátkem září hrozí kolaps sociálních služeb.

Na sociální služby dostávají kraje na každý rok peníze od ministerstva práce. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun, dostaly 15,12 miliardy. Vláda ale následně ještě schválila zvýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační suma nepočítala.

(jad, ku)