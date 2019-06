Ilustrační FOTO - Pixabay

O rozšíření EET poslanci opět nerozhodli

Poslanci absolvovali již čtvrté kolo schvalování novely rozšiřující elektronickou evidenci tržeb na další obory podnikání. Ani tentokrát o ní nerozhodli. Jednání o vládní předloze bude pokračovat nejdřív v pátek.

Schvalování návrhu skončilo potom, co sociální demokraté oznámili, že podpoří vynětí některých sociálních služeb z EET, jak to navrhla v pozměňovacích návrzích opoziční ODS. Ta navrhla celkem 775 změn, které se týkají vyřazení oborů ekonomických činností podle úřední klasifikace z EET. Dolní komora je postupně všechny zamítala. Před hlasováním o 12 oborech týkajících se sociálních služeb se předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura obrátil s žádostí o podporu těchto návrhů zejména na levici. »V okamžiku, kdy i tyto služby zatížíme EET, tak vzniknou dodatečné náklady provozovatelům nebo klientům a nakonec to stejně zaplatí veřejné rozpočty. Ať už státní, krajské nebo veřejné,« prohlásil.

»Já chci za sociální demokracii říci, že vnímám aktuální situaci ve financování sociálních služeb, proto sociální demokracie v těchto 12 hlasováních podpoří pozměňovací návrhy pana kolegy Stanjury,« oznámil předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) je postup ČSSD v rozporu s dohodami v rámci koalice. Od ČSSD podle ní nikdy nezaznělo, že by měla k návrhu podobné výtky. Věc řešila odpoledne na půlhodinové schůzce s Hamáčkem, obě strany by se podle Schillerové měly domluvit do pátku.

Na plénu ministryně upozornila na to, že sociální služby poskytuje především neziskový sektor, který EET nepodléhá. »Nevím, zda podnikatelský sektor přijímá v této oblasti platby v hotovosti,« podotkla ministryně.

»Kdyby to byl pouze neziskový sektor, tak se o tom tady nediskutuje a vůbec to není součástí toho návrhu. Nám se ten požadavek zdá sociální, logický. Nicméně, držíme slovo, které jsme dali, a pokud to slovo změníme, tak to není rozhodnutí jednotlivce,« reagoval předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik a požádal o

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

přestávku na poradu klubu. Následně si vyžádal pauzu až do konce doby vyčleněné pro schvalování zákonů předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, čímž bylo schvalování rozšíření EET opět přerušeno.

Předloha především rozšiřuje evidenci tržeb na ostatní obory, které jí dosud nepodléhaly, například na řemeslníky, zdravotnická zařízení nebo podnikatele v zemědělství. Zatím platí hlavně pro obchod, restaurace a hotely. Novela obsahuje i úpravy daně z přidané hodnoty.

(jad, ku)