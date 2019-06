Ilustrační FOTO - Haló noviny

Úřady musí důsledně hájit české zájmy

Ministerstva financí a místního rozvoje musí důsledně hájit české zájmy. Vyzvala je k tomu v úterý večer Sněmovna po debatě o návrhu auditní zprávy EK ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

V případě finanční škody žádá dolní komora o vyvození odpovědnosti vůči viníkům. Poslanci tak vyhověli požadavku SPD. Piráti, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN neprosadili výzvu vládě, aby zajistila okamžité přerušení vyplácení nenárokových dotací z unijních programů EU firmám z někdejší Babišovy skupiny Agrofert. Návrh nepodpořili poslanci ANO, SPD, ČSSD, KSČM a někteří nezařazení. Dolní komora odmítla i další návrhy pěti opozičních stran. Patřila k nim výzva kabinetu, aby zajistil zpracování odpovědi Evropské komisi objektivním, nestranným a transparentním způsobem a aby odpověď před odesláním projednal sněmovní evropský výbor. Sněmovna zamítla i žádost o seznam všech dotací, veřejných podpor a zakázek a investičních pobídek, které získaly společnosti ze skupiny Agrofert od předloňského února.

Hnutí ANO uspělo s návrhem, vyzývajícím vládu, aby Sněmovně do konce srpna předložila zprávu o všech vracených unijních dotacích od vstupu ČR do EU a informaci o tom, jaké kroky učinily české orgány vůči osobám, které tyto korekce zavinily. Babiš v úvodu jednání mluvil o 35 miliardách korun. Kritickým projevům opozičních poslanců už ministerský předseda nenaslouchal, omluvil se z pracovních důvodů.

Bez ověřeného překladu zprávy EK jde jen o politickou hru

»Připadá nám absurdní, když se tady někteří z nás zlobí, že neprošel návrh, požadavek vyšetřit věci objektivně, nestranně a nezávisle. Jako kdyby všechny vlády dosud pracovaly neobjektivně, stranně a závisle a až teď, jakýmsi osvícením, se má konečně postupovat objektivně, nestranně a nezávisle. Osobně jsem přesvědčen o tom, a také jsme to vyjádřili podporou některých bodů usnesení, že když už, tak padni, komu padni. To znamená od našeho vstupu do EU, a když už, tak objektivně, nestranně a nezávisle bude možno postupovat až v okamžiku, kdy na patřičná místa, do výborů, vlády, na ministerstva doputuje plné oficiální znění v ověřeném českém překladu,« řekl k tomu předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Do té doby jde podle jeho názoru o spekulace a politickou hru víc než o to, aby se objektivně, nestranně a nezávisle ověřily věci, které ve Sněmovně létají vzduchem jako zpochybněné. »Než přijde oficiální český a ověřený překlad jenom hrajeme politicky,« dodal.

Klub KSČM podpořil podle Kováčika ty části návrhu usnesení, které v dané chvíli považoval za aktuální. Komunisté nenavrhovali zvláštní usnesení, protože to považovali za předčasné.

Návrh auditní zprávy, který před víkendem zveřejnila média, uvádí, že Babiš má na Agrofert dál vliv a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. ČR proto hrozí, že by mohla podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

(ku, jad)