Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl. FOTO - wikimedia commons

Opakované útoky na Jakla jsou ohrožením svobody

Jako nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v ČR odsoudila Sněmovna útok na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla. Rozhodla o tom na návrh předsedy SPD Tomia Okamury.

Před týdnem po prvním útoku na Jakla přijali poslanci podobné stanovisko, v němž odmítli vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru. Jakl je názorově spřízněný s SPD. K důvodům prvního usnesení patřilo také napadení poslance opoziční TOP 09 Dominika Feriho, na kterého zaútočili před měsícem dva muži při ochutnávce vín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Poslanec byl po napadení převezen s řeznou ranou na zádech do nemocnice.

Někdejší tajemník exprezidenta Václava Klause Jakl, který v loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za SPD, byl napaden předminulou sobotu v pražském metru. Opětovně podle svého tvrzení čelil fyzickému útoku minulou středu ve Zlíně. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) poslancům řekl, že policie případ šetří a Jaklovi nabídla dočasnou ochranu. Zástupci SPD přesto obviňovali Hamáčka i policii z nečinnosti, sociální demokraté se proti tomu ohradili.

Podle předsedy ÚV KSČM, místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa by se měl případy zabývat sněmovní výbor pro bezpečnost. Uvedl, že většinou platí slova klasika – kdo seje vítr, sklízí bouři. A komunisté zažívají tu bouři proti sobě třicet let, přestože KSČM neudělala podle něj žádný čin, který by odporoval Ústavě ČR. Přesto když KDU-ČSL vykládá o tom, jak nešíří žádnou nenávist, neopomene si podle Filipa nikdy kopnout do KSČM, protože jim to vyhovuje politicky.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Filip připomněl jediné snížení útoků na KSČM, ke kterému došlo »po odporném útoku na Jiřího Svobodu, v době, kdy byl poslancem Federálního shromáždění a předsedou KSČM. Druhé povzdechnutí bylo ve chvíli, kdy zaútočili na Jiřího Dolejše a mnozí si pamatují, v jakém stavu přišel. A musel bych připomenout útoky, které jsme zažívali ať už s obrázky šibenic, nebo pistolí u hlavy. Přesto jsme nikdy nevyvolávali žádné jednání, které by tady bylo,« uvedl Filip. Vyslovil přesvědčení, že nové usnesení je možné, i když ne úplně nutné. »Ale zato je nutné, aby zasedl výbor pro bezpečnost a začal se tím vážně zabývat, vyslechl zprávu Policie ČR, v jakém stadiu je vyšetřování útoku na pana Jakla, vyslechl zprávu zpravodajských služeb, jak se šíří nenávist mezi lidmi, kdo je iniciátorem « zdůraznil šéf komunistů.

Poslanci SPD se během debaty dostali do sporu především s Piráty o to, kdo vyvolává v občanech nenávist. Předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik informoval, že v úterý ráno čelil verbálnímu útoku u hlavní pošty v Praze. Neznámý muž mu podle jeho slov řekl: »Komunisto jeden, patříš na šibenici.« Politici by podle Kováčika neměli zavdávat příčiny k eskalaci politického sporu, který »různé vyšinuté kreatury mohou potom přetavit ve fyzický útok. A já osobně – jsem člověk velmi mírumilovný – odsuzuji všechny útoky fyzického charakteru i slovního charakteru. To nepatří mezi slušné lidi. A chceme-li, aby naše společnost někam šla, pojďme se zklidnit a pojďme po meritu věci,« dodal Kováčik.

(ku, jad)