Automobilku Fiat Chrysler vylekaly sociální požadavky francouzské vlády

Italsko-americký výrobce automobilů Fiat Chrysler Automobiles (FCA) uvedl, že odstupuje od plánované fúze s francouzskou automobilkou Renault. Jako důvod svého rozhodnutí firma označila současné politické podmínky ve Francii, informovala agentura AP.

FCA uvedla, že její představenstvo k rozhodnutí dospělo ve chvíli, kdy bylo jasné, že momentální politické podmínky neumožňují dotáhnout spojení do úspěšného konce. Renaultu a jeho partnerům Nissanu a Mitsubishi poděkovala za konstruktivní jednání.

Stažení bylo oznámeno poté, co představenstvo Renaultu odložilo rozhodnutí o spojení s FCA na žádost francouzské vlády, která v automobilce drží 15procentní podíl a je jejím největším akcionářem. Vláda mimo jiné požadovala větší vliv ve sloučené společnosti a pevnější záruky pracovních míst. Podle zdrojů agentury Reuters FCA stáhl nabídku, když se Francie pokusila rozhodnutí oddálit, protože si přála získat souhlas k fúzi od aliančního partnera Renaultu Nissan Motor. Nissan ale uvedl, že se hlasování zdrží.

Zdroje agentury Reuters obeznámené se situací ještě ve středu večer uvedly, že FCA dospěla s Renaultem k předběžné dohodě.

Spojením automobilek by vznikl třetí největší výrobce aut na světě za společnostmi Toyota a Volkswagen. Sloučený podnik by ročně vyráběl zhruba 8,7 milionu aut. Při započtení produkce aliančních partnerů Renaultu - japonské automobilky Nissan a Mitsubishi - by všechny podniky dohromady vyráběly kolem 15 mil. aut ročně.

(ici)