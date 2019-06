Starý hraniční přechod v Cínovci. FOTO - wikimedia commons

Dubí chce budovu na přechodu Cínovec

Město Dubí chce získat od Ústeckého kraje budovu na bývalém hraničním přechodu Cínovec. Radnice tak chce mít vliv na to, co v objektu bude. Krajští radní doporučili zastupitelům schválit prodej za 1,5 milionu korun.

Budovu získal kraj na základě bezúplatného převodu od státu v roce 2008. Zavázal se tehdy, že nepřevede nemovitost na nikoho jiného kromě státu po dobu deseti let, a bude-li znovu zavedena ochrana státní hranice, umožní její bezplatné užívání. »Tento závazek byl splněn v prosinci 2018. Město nás oslovilo s žádostí o koupi a my chceme vyhovět. V kupní smlouvě bude zakotveno předprodejní právo zpět do vlastnictví Ústeckého kraje po dobu deseti let,« uvedl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Zastupitelstvo v Dubí o nákupu za 1,5 milionu korun rozhodlo v květnu. Starosta Petr Pípal (Severočeši-Dubí) řekl, že město mělo zájem o budovu už v minulosti. »Nemovitost osm a půl roku byla prázdná a chátrala, před dvěma lety ji kraj pronajal podnikateli, jenž tam zřídil freeshop,« uvedl Pípal.

Nájemní smlouva je uzavřena do roku 2026 a v případě prodeje přejde na město. »Motivace je taková, že až doběhne smlouva, která je na deset let, moji následovníci mohou v objektu zřídit něco, co nebude městu dělat ostudu,« uvedl Pípal s poukazem na to, že na německé straně hranice je čisto. Obchody a stánky různého vzhledu a úrovně jsou pouze na české straně.

Odhadní cena objektu je necelých sedm milionů korun. »Chceme vyjít městu vstříc, proto akceptujeme jím navrženou částku,« uvedl Bubeníček. O prodeji budou rozhodovat 24. června zastupitelé.

(zku)