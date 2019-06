Netransparentní oligarchie

Žijeme ve společnosti, která je plná dravé konkurence. Ostré kontrasty s dobou před 30 lety a postupný nástup oligarchů do politiky dává tušit, že jsme se ocitli v nové éře našeho vývoje. Není to samo sebou. Tento vývoj se dal očekávat, protože se neřešily problémy společnosti jako celku. U vlády se neustále střídala ODS s ČSSD a vše se těšilo relativní podpoře občanů ve volbách. Pak ale nastala změna. Lidé začali hledat alternativy, protože jim přišla politika vládnoucích stran nedostatečná, neřešící jejich problémy. S tím vším souvisí přenášení rizik od státu nebo zaměstnavatelů směrem k lidem. Jako příklad si můžeme uvést spoření si na důchod, placení ve zdravotnictví nebo jen uzavírání různých pracovních dohod. To vše se posléze odrazilo v naštvanosti lidí a ve volbách dali průchod svým emocím.

Z podhoubí, které přinesly změny v roce 1989, se nyní vynořuje boj transparentní a netransparentní oligarchie, jak na to upozorňuje filosof a sociální vědec Marek Hrubec. Co to znamená? Na politický vrchol v posledním období vystoupalo hnutí ANO. Občané volí ANO s vědomím, že jeho lídr Andrej Babiš je oligarcha. V tomto smyslu se jedná o transparentní oligarchii. Proti ní nyní bojuje její protipól, netransparentní oligarchie (např. oligarchové jako Bakala, různé firmy a korporace), která z pozadí nenápadně financuje jiné politické strany: ODS, STAN, TOP 09, ČSSD a další. Oficiálně se tomu říká politický sponzoring, ale ve skutečnosti jde o legální korupci. Nyní se tedy střet odehrává primárně mezi dvěma typy oligarchie: transparentní a netransparentní.

Z logiky kapitalismu, který zde máme, vyplývá, že vládnou bohatí. Vše, včetně lidského života, je převedeno do finančního obnosu. Kapitalismus je tedy založen na tom, kdo dokáže zvítězit nad konkurencí. Jestliže si tedy dva typy oligarchie konkurují, tak musí zákonitě dojít ke střetu. Ten se odehrává při demonstracích na náměstích, kde davy lidí žádají hlavu transparentního oligarchy. Uvědomují si ale demonstranti, kdo po demonstracích chce sestavit vládu? ODS, STAN a jejich partneři se chystají vytvořit neoliberální druh vlády, který už známe z éry Klause, Topolánka a Nečase. Těší se už lidé na jejich škrty?

Ke kapitalismu, bohužel, patří rozvrstvená společnost. Máme boháče, chudáky, střední třídu. To je ryzí kapitalismus, který je v našich podmínkách již několik desetiletí. Jedná se o stav, který se nezdá, že by umožnil jiný typ společnosti. K udržení svého stavu navíc využívá i ochranu demokracie proti oligarchům, obranu individuálních svobod. Je to ale jen pouhé zdání, protože v zákrytu číhá netransparentní oligarchie, která korumpuje politické strany, a občané to většinou nevědí. V každém případě se netransparentní oligarchie snaží opět dostat k veslu, aby mohla v klidu zhasnout a opět »rozkrádat« veřejné peníze, které z podstaty věci patří všem.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora