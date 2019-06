Demokrati jak poleno

Tak máme za sebou další krásné srocení na Václaváku, dokonce prý tentokrát i jedno z největších v historii samostatného českého státu, počasí přálo, hezky tam hráli, tož tedy proč ne…

Předně bych chtěl ohodnotit onu účast. Demonstrace údajně zaměřené na podporu demokracie (to nejde ani napsat bez toho, abych se nepousmál) se mělo zúčastnit až 120 000 lidí. No, nebudu organizátorům brát iluze, každý si rád přisadí, ale tady je to přece jenom trochu moc, jak kdosi poznamenal, Prahu by musel navštívit David Copperfield, aby to bylo možné.

Ona totiž se dá velice jednoduše a přesně spočítat plocha, na níž se demonstranti usídlili – jedná se bezmála o 15 000 metrů čtverečních, a to jsem tam započítal i pódium, sv. Václava, stánky, stromy i dvě obří vlajky ležící mezi demonstranty. I tak to vychází na osm lidí na metr čtvereční, což mi přijde docela natěsno. Vezmeme-li v potaz, že oficiální koeficient při plánování různých akcí a koncertů je 2,75 osoby na metr čtvereční, znamená to, že demonstrantů mohlo být maximálně 41 250 (včetně turistů), a to museli ještě stát na různých objektech… No ale to jen tak na okraj, oficiálně prostě přišlo 120 000 lidí, říkali to přece v televizi, ne?

Nechtěl bych je tedy srovnávat s odborářskou a opozičními stranami organizovanou demonstrací z roku 2012, které jsem měl možnost se zúčastnit (byla rozhodně větší). Ale je zde především jeden velký rozdíl, tehdy šlo o důležité myšlenky a boj proti destrukci naší ekonomiky. Tady jde pouze o řev a postávání na sluníčku. Jak poznamenal kolega - pokud tam nebudou kempovat, tak je to jen banda lidí (z toho třetina turistů), co se jdou zadarmo podívat na koncert.

Co ale tedy vlastně chtějí organizátoři? Nechme stranou jimi uváděné důvody, byť jim mnozí jistě i uvěřili, ale před eurovolbami jsem naprosto nepochyboval, že jde především o mobilizaci pravicových voličů. Také se to vcelku podařilo, stejně tak to ale pomohlo i Babišovu hnutí, jelikož právě jeho voliče tito »demonstranti« znechutili a k účasti namotivovali rovněž.

Nyní jde ale o co? O nové volby? Volby by klidně i mohly mít smysl, jenže to pouze v případě, pokud by byl jejich výsledek respektován. A právě tito křiklouni dokládají, že smysl, alespoň tedy pro ně, vůbec nemají… Holt demokrati jak poleno.

Tomáš CINKA