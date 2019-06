Ilustrační FOTO - Pixabay

USA poškozují palestinské děti a šanci na mír

Madžíd Džamíl je na stres zvyklý, ale ten nynější je jiný. Jako učitel v neklidném palestinském Hebronu byl svědkem potyček mezi studenty a izraelskými vojáky, při kterých byl školní dvůr zamořen slzným plynem. To ještě zvládal. Ale teď, kdy americká administrativa přestala financovat agenturu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), stojí Džamíl před hlučnou třídou s dvojnásobkem studentů sociálních věd hebronské chlapecké školy.

V lavicích určených dvěma studentům se tísní čtyři. Dá-li se prostor otázkám, není slyšet vlastního slova. »Ve třídě je zmatek a zdroje k rozptylování. Většinu vyučování trávíte napomínáním studentů za vyrušování nebo potyčky. Nezbývá pak čas na kontrolu úkolů a práci ve třídě ani na poskytnutí individuální konzultace,« řekl Džamíl agentuře AP.

Snížení amerických příspěvků zasáhlo operace UNRWA, nejvíce se však podepsalo na provozu škol, jež poskytovaly výuku půl milionu dětí. Agentura teď nemůže přijímat další studenty, najímat nové učitele ani rozšiřovat stávající zařízení. »Je velký rozdíl mezi opravováním 27 a 47 testů,« řekl Džamíl.

Přestávají se snažit

Spokojeni nejsou ani studenti. »Jakmile učitel přeruší výklad, když nerozumíme, nastane zmatek a není nic slyšet,« říká student deváté třídy Suhajl Džábir. A Alí Azazmí se už přestal snažit. »Stejně nevidím na tabuli přes tolik hlav přede mnou,« stěžuje si.

Spojené státy, coby největší přispěvatel UNRWA, vloni svůj příspěvek snížily z 360 milionů na 60 milionů dolarů (z 8,3 miliardy na 1,4 miliardy Kč). Letos pak nezaplatily nic. Jejich blízkovýchodní zmocněnec Jason Greenblatt v Radě bezpečnosti OSN pokrytecky řekl, že model UNRWA Palestincům neprospívá. »Neposkytuje to, co si zaslouží - tedy život, v němž si mohou plánovat budoucnost pro sebe a své děti a v němž budou vědět, že školy a kliniky budou v provozu,« vykládal nesmysly na objednávku.

Agentura vznikla po založení Izraele v roce 1948 s cílem pomáhat více než 700 000 Palestincům, kteří tehdy uprchli nebo byli nuceni opustit své domovy. Protože není politické řešení konfliktu, OSN opakovaně mandát obnovuje. Nyní se agentura stará o pět milionů Palestinců na palestinských územích, v Jordánsku, Sýrii a Libanonu a poskytuje služby, jež tamní vlády nezaručují. Palestinci v agentuře spatřují oporu svého hlavního požadavku, a tím je právo na návrat do ztracených domovů.

Kritici v USA a Izraeli tvrdí, že UNRWA svou činností konflikt prodlužuje a vytváří závislost rostoucí populace uprchlíků. Agentura ale tvrdí, že plní svůj mandát a že problém se dá vyřešit jedině politicky.

Místo USA pomáhá EU

Výpadek amerických peněz zmobilizoval pomoc z Evropy a zemí Perského zálivu, jež poskytly 1,2 miliardy dolarů, aby školy, kliniky a centra na distribuci potravin zůstaly zachovány. Ztráta peněz z USA je ale cítit. »Když se říká, že jsme své programy zachovali a snížili deficit, uniká, že kvalita těch služeb je v ohrožení,« upozornil Peter Mulrean z newyorského sídla agentury. UNRWA podle něj vloni vnitřními úsporami ušetřila 92 milionů dolarů. »Nebylo ale moc co krátit, takže teď jsme na dně,« posteskl si.

Kromě přeplněných tříd se škrty projevují na propuštění stovek pomocníků zaměstnaných na poloviční úvazek, což zvyšuje zátěž přepracovaných učitelů. »Nemohou si dovolit onemocnět, ledaže jejich kolega za ně vezme dalších 50 studentů,« řekla mluvčí UNRWA Tamara Alrifaiová.

Stres z bojů

Obětí škrtů je i psychosociální poradenství, což znamená, že důsledky ponesou děti, které potřebují pomoc nejvíc. Podle UNRWA má ve školách v Pásmu Gazy 81 % dětí problémy vyvolané stresem z bojů. Ještě v době, kdy přicházely peníze z USA, se v Pásmu Gazy učilo na dvě i tři směny, aby se dostalo na všechny; teď do tříd, v nichž už dříve bylo i 50 dětí, přibyly další…

Samospráva přerušila se Spojenými státy vztahy, když Washington v roce 2017 uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele, a myslí si, že americké škrty jsou součástí záměru USA samosprávu politicky poškodit.

Spojené státy svolaly do Bahrajnu ekonomickou konferenci, která má přimět dárce k investicím do palestinských území. Samospráva toto fórum odmítá a tím, že nevymění aspiraci na vlastní stát za ekonomické výhody. Greenblatt označil za ironii provokaci Washingtonu, že se termín bahrajnské konference, což je 25. a 26. června, shoduje s termínem roční dárcovské konference UNRWA. Doznal také, že Spojené státy nepřinášejí řešení konfliktu. Mulrean k tomu řekl, že mezi tím trpí miliony Palestinců. »Spojené státy vytvořily precedens a nakonec to budou ti nejslabší, kdo to zaplatí,« uzavřel podle ČTK.

(rj)