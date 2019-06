Účastníci Valdštejnské debaty o dopravě.

»Valdštejnská beseda« o dopravě zakončila první cyklus

Jazzová sekce a spolek Šance na návrat připravily pro veřejnost besedu s představiteli politických stran na téma doprava a spoje. Podle místa konání se celý cyklus nazývá Valdštejnský (akce se konají ve Valdštejnské ulici v Praze) a na jubilejní desátou debatu 3. června přijali pozvání zástupci a zástupkyně čtyř politických stran – KSČM, Strany zelených, Svobody a přímé demokracie (SPD) a České pirátské strany.

Rozdílné názory se projevily již u prvního okruhu – národní dopravce České dráhy. Pro poslankyni Květu Matušovskou (KSČM) je národní železniční dopravce důležitý, aby stát mohl ovlivňovat dopravní obslužnost. Role ČD je významná, zdůraznila. Zástupci Zelených, SPD a Pirátů odpověděli s větším či menším despektem vůči ČD. Svou pozici si má na železnici každý vydobýt, poznamenal Petr Vilgus (SZ) a Pirát Adam Kopetzký zpochybnil, že »bychom měli platit něco neefektivního«.

I lodní doprava, kde proběhla plná liberalizace, rozdělila panelisty. Vítězslav Novák (SPD) by dokončil navržené projekty typu kanál Dunaj-Odra-Labe, přičemž lodní doprava se odvíjí od toho, bude-li dostatek vody na českých, moravských a slezských vodních tocích. Vilgus není nadšencem »megalomanských staveb typu kanálu«, spíše by doporučil pomáhat rozvoji turismu na vodě a rekreační plavbě. Matušovská, která je místopředsedkyní sněmovního hospodářského výboru a členkou podvýboru pro dopravu, přidala zkušenost ze »svého« Pardubického kraje. Pardubičtí usilují ve svém kraji o propojení několika druhů dopravy – jedná se o tzv. multimodální systém (letiště, silniční síť, vodní cesta, železnice). Pro realizaci uvedeného plánu se již vykupují pozemky za účelem výstavby budoucí silnice obsluhující přístav.

Slevy na jízdném

Běžící projekt koaliční vlády spočívající v poskytování slev na jízdném studentům a seniorům (hrazeno z prostředků státního rozpočtu) panelisty také rozdělil. Novák je proti obdobným zvýhodněním v národním měřítku, smysl to má prý jen v rámci krajů, kde je nutné dopravit studenty, žáky a pracující do škol a zaměstnání. »Stálo to moc peněz a užitek žádný,« řekl na konto slev v celostátním měřítku. »Pokud peníze jsou, měly by se využít smysluplněji, je to plýtvání,« přisadil si Pirát Kopetzký.

Vilgus a Matušovská se shodli, že solidarita mezi občany – v tomto případě podpora mladé a seniorské generace z peněz všech daňových poplatníků – je nezbytná. »Takovýto projekt plní volební program KSČM,« zdůraznila komunistická politička.

Matušovská v diskusi připojila statistiku struktury čerpání slev na jízdném. Nejvíce slev (75 %) čerpají žáci a studenti, zbytek senioři. Stát vydal ve prospěch provozovatelů veřejné meziměstské dopravy za první měsíce tohoto roku 3,2 mld. Kč, přičemž nejvíce z autobusových dopravců bylo poukázáno společnosti Student Agency a na železnici Českým drahám. Ve statistice nejsou započítány děti do šesti let, které cestují zdarma, doplnila poslankyně.

Pošta je veřejná služba

Na přetřes přišla také problematika pošty, která značně zvedla zájem posluchačů, jež zavítali do sídla Jazzové sekce. Pošta je nezbytná jako kontaktní místo s občany, zdůraznil Novák. Jednou by se třeba mohla využívat i pro referenda, navrhl. »Pošta má jediný problém, vedení,« je přesvědčen. Vzhledem k tomu, jak se mění forma komunikace mezi lidmi a firmami, postupně bude pošta zanikat, »a co pak s jejím majetkem?« namítl Vilgus. »Zaspali jsme dobu. V zahraničí služby pošty zeštíhlily,« připojil se Kopetzký.

Pro Nováka a Matušovskou zůstává pošta veřejnou službou, a vhodným nápadem na zachování jejích služeb i v malých obcích je projekt Pošta Partner.

MHD zdarma?

Haló noviny se zeptaly, jak panelisté vidí městskou dopravu zdarma v obcích, kde to má smysl. Taková forma motivuje občany k omezení automobilové dopravy a celkově ozdraví životní prostředí ve velkých městech. Mnohé strany měly tento požadavek v programu před komunálními volbami. Překvapivé byly odpovědi, jež ve své většině takový plán odmítají odkazem na údajný populismus. Vilgus ze SZ – navzdory proklamacím, že se Zelení profilují na ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji – je přesvědčen, že »by to nefungovalo, nejsou již kapacity«, přičemž »až kapacity budou, jednou snad ano«. Pirát Kopetzký se k veřejné městské dopravě zdarma také nehlásil, že prý »už to v programu neměli«.

Jednou z priorit pražské KSČM ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2018 bylo zavedení bezplatné MHD. »Tam, kde bezplatnou MHD zavedli, klesla individuální automobilová doprava, zlepšila se průjezdnost a pochopitelně se zlepšilo též životní prostředí. Praha je dostatečně bohaté město, aby si mohla bezplatnou veřejnou dopravu dovolit,« řekla před časem Haló novinám někdejší pražská zastupitelka Marta Semelová s tím, že KSČM tento projekt prosazuje dlouhodobě a její analýzy hovoří o tom, že není utopický.

Další ročník Valdštejnských besed začne 16. září besedou na téma životní prostředí, jak informoval ředitel spolku Šance na návrat Petr Urban.

(mh)

FOTO – archiv K. MATUŠOVSKÉ