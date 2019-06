Ilustrační FOTO - Pixabay

Zločiny privatizace snad nebudou promlčeny

Privatizaci státního majetku v letech 1992 až 2005 provázely excesy, chyby i zločiny se stamiliardovými škodami. Toto usnesení prosadila ve Sněmovně KSČM. Vláda má také připravit novelu trestních předpisů tak, aby bylo možné »zločiny způsobené při privatizaci« dále stíhat a potrestat a aby nebyly promlčeny.

Usnesení přijaté většinou dolní komory parlamentu je velkým průlomem, komunisté o nepromlčitelnost zločinů spáchaných při privatizaci usilují už léta, vlastně několik volebních období. Doposud se jim nepodařilo prorazit, ještě nikdy nezískali většinu Sněmovny. Tentokrát rozpravu na zmíněné téma začali poslanci už loni v prosinci. Kromě zákonodárců KSČM nakonec usnesení podpořili zástupci ANO, ČSSD, SPD, Piráti, a někteří nezařazení poslanci. Na hlasování se dostavilo jen 123 poslanců z dvou set. Třeba 15 členů hnutí ANO bylo omluveno. Proti hlasovali pouze občanští demokraté. Zástupci KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se zachovali velmi alibisticky – buď na hlasování chyběli – byli omluveni, nebo se k hlasování nepřihlásili. Jak výmluvné – dnes jsou málem ti jediní spravedliví, ale když se zalistuje v minulosti, v níž mnozí hráli velkou roli, jakoby se jich netýkala!

V diskusi vystoupili už jen poslanci KSČM a předseda sněmovní vyšetřovací komise pro privatizaci těžební společnosti OKD Lukáš Černohorský (Piráti). Ten prosadil, aby se původní návrh usnesení poslanců KSČM netýkal jen převodu státního majetku do roku 1998, ale zašlo se až do roku 2005. Komunisté s tím vřele souhlasili. Původně jim šlo »jen« o nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 až 1998. »Mně osobně přijde trošku pokrytecké hlasovat o tom, že pouze do roku 1998 tady docházelo k špatným privatizacím a v podstatě k rozebírání státního majetku. Na tuto záležitost upozornil i NKÚ v roce 2003, který prováděl kontrolu na Fondu národního majetku, kdy kontroloval období 1997 až 2001,« řekl Černohorský s tím, že NKÚ v nálezu právě upozorňuje na dost silná pochybení na FNM, která pokračovala právě i po roce 1998. Rok 2005 zvolil proto, že ke konci roku zanikl Fond národního majetku.

Paraziticko-zlodějský proces!

Místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM) označil privatizaci státního majetku v 90. letech minulého století za paraziticko-zlodějský proces. »Skutečně zpackaných privatizací bylo možno zaznamenat v naší malé zemi bezpočet,« uvedl. V 90. letech za prezidenta Václava Havla a premiéra Václava Klause se uskutečnily obrovské transfery, které okradly a poškodily obyvatele a způsobily stagnaci jejich životní úrovně, uvedl Valenta. »Osobně si dokážu představit, že jakýsi Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů privatizace, díky které se rozplynuly v černé díře stovky miliard, by ani dnes rozhodně nebyl bez práce. Přičemž jeho činnost by zcela jistě vrátila do státního rozpočtu alespoň zlomek toho, co se podvodným jednáním z gigantického státního majetku rozebralo, či přímo – a nebojím se to říci – rozkradlo,« zdůraznil.

Valenta poukázal na to, že v rámci velké privatizace se přerozdělil státní majetek v hodnotě 1200 miliard korun, 342 miliard byla hodnota majetku privatizovaného kupónovou privatizací a nemovitý majetek ve výši 107 miliard korun byl převeden bezúplatně na obce. »A toto snad je jediná položka, která by mohla být optikou poctivého člověka považována za nízko problémovou, ba snad dokonce i oprávněnou,« uvedl. Valenta se jinak soustředil především na zpackané privatizace v západních Čechách, v Plzni, mj. mluvil o Škodě Plzeň, ale také o kauze dalšího světového a před lety také »šikovně zašantročeného podniku Plzeňského Prazdroje«, připomněl i Mosteckou uhelnou.

Stát přišel o miliardy, o podniky a lidé o práci

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip připomněl, že projednávaný bod se jmenuje privatizační zločiny od roku 1992 do roku 1998. »A to z důvodu, že v té době docházelo k nejvyšším, k největším ztrátám. Také se týkal toho, že v loňském roce uplynula dvacetiletá promlčecí doba pro tyto věci,« uvedl. Soustředil se především na velké privatizační i další kauzy minulých let, v nichž stát přišel o neskutečné majetky a desetitisíce lidí také o práci – třeba OKD, Poldi Kladno, LTO, Opencard, Diag Human. S rozšířeným usnesením souhlasil, třebaže už se netýká posuzovaného období. »A to potvrzuje jenom slova kolegy Valenty, který řekl, že všechny formy vlastnictví jsou si rovny a že není povinností státu něco privatizovat. A dokonce si myslím, že někdy je potřebné, aby si to stát ponechal,« prohlásil předseda komunistů.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru a šéf jeho podvýboru pro policii Zdeněk Ondráček (KSČM) poukázal na to, že v souvislosti s vyšetřováním mnohých kauz není možné házet všechnu špínu na policisty. »Ti by chtěli, ale bohužel byla doba, že nemohli,« řekl.

Návrh zákona na nepromlčitelnost trestných činů souvisejících s privatizacemi státního majetku už poslanci KSČM předložili. Vláda ANO a ČSSD novelu nepodpořila. Promlčecí lhůty by se podle návrhu neměly vztahovat ani na činy spáchané při zadávání, schvalování nebo provádění veřejné zakázky.

(ku, jad)

Jaké usnesení Sněmovna nakonec přijala?

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.