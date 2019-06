Sídlo společnosti na pražském Chodově. FOTO - wikimedia commons

Dotace Agrofertu i Tomanovým firmám zastaveny

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy je premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Stejný způsob zvolí i u podniků rodiny ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), tedy od 2. srpna 2018.

Na tiskové konferenci to oznámil ředitel SZIF Martin Šebestyán. Jde podle něj o opatření způsobené auditní zprávou Evropské komise, přestože se SZIF se závěry zprávy neztotožňuje. »Jde o opatření předběžné opatrnosti,« řekl Šebestyán.

Ministr Toman odmítl, že by se zpráva EK týkala jeho střetu zájmů kvůli projektům firmy Agrotrade, jak tvrdila některá média. To samé konstatoval i šéf SZIF. »Ve zprávě není explicitně konstatován střet zájmů pana ministra Tomana,« řekl Šebestyán.

Tomanův střet zájmů se podle médií a opozice mohl týkat společnosti Agrotrade, kterou z 80 procent vlastní ministrův otec Miroslav Toman starší. Podnik vede ministrův bratr Zdeněk. Firma dostala zhruba dvoumilionovou dotaci pro dceřinou drůbežářskou firmu Xaverov. Zpráva ale podle Tomana tuto dotaci neřeší. »Takovýto náhled považuji za útok na české zemědělství,« uvedl Toman.

Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Šebestyán dodal, že fond od roku 2013 řešil zhruba 45 auditů na společnou zemědělskou politiku, což je asi sedm až osm auditů na rok. Ročně proplácí kolem 40 miliard korun. Část peněz, které musel EU za nesprávné postupy vracet, byla v řádu promile. Pokud EK vyloučí nějakou firmu z financování, je fond oprávněn je po firmě vymáhat. Možností je smírčí řízení, případně soudní pře, dodal Šebestyán.

Agrofertu bylo od roku 2012 do letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun. České republice podle auditu hrozí, že by mohla vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Holding vnímá oba návrhy auditů EK jako velmi pochybné a neprofesionální. Unijní auditoři se v jeho firmách nebyli podívat a holding neměl možnost se vyjádřit, uvedl tiskový mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. »Pokud místopředseda Evropské komise tvrdí, že provedli inspekční šetření přímo na místě, není to pravda,« řekl Hanzelka.

Návrh auditu podle Tomana odkazuje na paragrafy, které v legislativě neexistují. Celý text zprávy to podle něj činí nedůvěryhodným.

Předseda ČSSD Jan Hamáček po jednání grémia ČSSD uvedl, že nevidí důvod, proč by měli sociální demokraté odejít kvůli auditu EK z vlády. »My jsme šli do vlády proto, abychom prosazovali náš volební program, a troufnu si říci, že se nám celá řada věcí podařila,« řekl Hamáček. Na grémiu podle něj od nikoho návrh na odchod z kabinetu nezazněl.

Babiš by se podle Hamáčka nicméně měl sejít s organizátory opakovaných protivládních demonstrací. »V první fázi je důležité vyslat signál lidem, že jejich názor politici vnímají. Ten signál podle mého názoru je, že se s nimi pan premiér sejde. Jakou to bude mít formu, opravdu nemusíme teď řešit,« doplnil Hamáček.

(ste)