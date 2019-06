Rozdíl

Je sto tisíc moc, nebo málo? Těžko říct. Stojí za pozornost těch sto tisíc demonstrujících v Londýně proti americkému prezidentu Trumpovi, nebo je víc těch sto tisíc na Václavském náměstí? Ti v Londýně se sešli, aby protestovali proti politice prezidenta Trumpa. To byl hlavní bod jejich programu. Ti v Praze také protestovali, ale šlo vlastně o happening. Ti v Londýně odsuzovali postoj Trumpa k řadě světových problémů.

Stejně jako tomu bylo v jarních měsících v Paříži, kde se také stotisícové davy sešly protestovat proti zdražení lecčehos a za sociální jistoty, dokonce spontánně odsuzující kapitalismus. Tentokrát protestovali proti prezidentu Macronovi. Ty francouzské akce nám byly našimi médii představovány v nejhorších barvách. Ta z Londýna stála jen za zmínku. Ti z Václavského náměstí sem přijeli odevšad. Přesně zorganizováni. Nemálo z nich do Prahy jelo celý den. Byla to příležitost se vybouřit, vykřičet a ukázat, že demokracie, není-li podle nich, není demokracií. Že je narušován odkaz Václava Havla. Jen nikdo z těch mladých a nejmladších, kterých to byla naprostá většina, nevěděl, jaký že to odkaz jim Václav Havel zanechal. Jestli ten schvalující »humanitární bombardování Jugoslávie«, anebo obdiv ke kontroverzním hudebním skupinám, které přijímal i na Hradě. Hlavně však, že nějaké ty zpěváky mohli tady uslyšet i ve středu. A zcela zdarma. Jinak lístek stojí moc peněz. Pro některé z Václaváku je jeho zakoupení nedosažitelné. Takto ho dostali darem. Proč by se tedy nejelo na výlet. A tak se jelo.

Ti z Londýna a z Paříže do hlavních měst, pokud nebyli přímo z nich, jeli zcela zdarma. Happening se nekonal. Jen vyjádření nesouhlasu s něčím, co pokládali za špatné. A pochodovalo se městem. I při tom se nechá zpívat. Nikoli u předem připravených pódií majících sem přilákat co největší počet lidí.

V Praze to bylo jinak. Nepochoduje se městem. Uspořádá se mítink a po několika projevech, jež mají za cíl odsoudit ty, co se nelíbí, a rozvášnit dav, se na pódiu hraje a zpívá. Kdyby Babiše nebylo, museli by si ho vymyslet, jinak by nedosáhli na dostatečné množství adrenalinu a ještě by neuslyšeli svou muziku z narychlo postaveného pódia. Postřehli jste ten rozdíl mezi naší stověžatou a Londýnem a Paříží?

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)