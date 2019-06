FOTO - internet

Sněmovna rozšířila EET i na řemeslníky nebo lékaře

Elektronická evidence tržeb se bude nově týkat také řemeslníků, lékařů, advokátů a dalších oborů. Někteří menší podnikatelé budou mít možnost evidovat tržby bez připojení k internetu. Současně se některé služby nebo vodné a stočné přesunou do desetiprocentní sazby DPH. V závěrečném schvalování novely zákona o evidenci tržeb o tom rozhodli poslanci.

Novelu podpořilo 102 poslanců, zapotřebí jich bylo 96. Hlasovali pro ni poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Proti byly kluby ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a všichni nezařazení poslanci. Normu nyní dostane Senát, dá se očekávat, že ji Sněmovně vrátí.

Poslanci v závěrečném hlasování schválili přesun audioknih a elektronických knih do desetiprocentní sazby DPH. Zvýšili limit hotovostních tržeb, do něhož budou moci podnikatelé využívat papírovou evidenci tržeb. Vláda původně navrhovala 200 000 korun, Sněmovna ho zvýšila na 600 000 korun.

Poslanci také přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) rozhodli o tom, že evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v takové provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby. S návrhem přišel předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik a ztotožnil se s ním i rozpočtový výbor.

Pod povinnost evidovat služby nebudou spadat ani sociální služby. Pro návrh opoziční ODS hlasovali i zástupci vládní ČSSD. Proti byli poslanci hnutí ANO a KSČM. »EET se bude týkat pouze poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou obchodní korporací a nespadají do neziskového sektoru, kam se řadí i obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace. Dopad zavedení EET má tedy zhruba na dvě procenta poskytovatelů sociálních služeb v České republice, a to na ty, kteří provozují svoji činnost za účelem zisku, a navíc ještě drtivá většina plateb se buď provádí bezhotovostně, anebo je do 600 tisíc, to znamená, že stejně pod režim EET nespadají,« vysvětlil postoj komunistických poslanců Kováčik. Podpořit takové návrhy označil za nadbytečné. »Podporovali bychom něco, co skutečně v reálném světě je velmi, ale velmi mizivé,« uvedl Kováčik. Komunističtí poslanci podle něj odmítají nátlak z klubu KDU -ČSL, který uvádí neetické a nemorální situace dopadu zavedení EET na samotné klienty. »Je nám velice líto, že si zástupci KDU-ČSL dovolí prezentovat nesmyslně vyhrocené situace, protože to jen svědčí o neznalosti terénu a praxe,« dodal Kováčik.

Výjimka dopadne i na šmejdy

S vynětím sociálních služeb nesouhlasilo ani ministerstvo financí. Podle šéfky resortu Schillerové je taková výjimka nesystémová a zbytečná. Argumentovala i tím, že třeba příspěvkové organizace, například domovy důchodců, pod EET nespadají a u neziskových organizací nespadá pod EET jejich hlavní činnost.

Podnikatelských subjektů v sociálních službách, na něž by měla EET dopadnout, je podle ní v tuzemsku asi 200. »Pokud uděláme výjimku, tak dopadne v podstatě na všechny, a dopadne i na takové ty pseudosociální služby,« varovala Schillerová. Zdůraznila, že pro zavedení výjimky není žádný důvod. »Proč by měli mít výjimku oproti jiným podnikatelům?« řekla ministryně. »Varovala jsem před tím, že nám tam mohou spadnout i různí šmejdi, kteří se sociální prací kupčí,« řekla po hlasování novinářům.

Poslanci ČSSD podle ní tím, že hlasovali pro zákon o EET jako celek, dodrželi závazek z koaliční smlouvy. To, že hlasovali pro pozměňovací návrhy ODS, kterými poslanci vyřadili z povinnosti evidovat tržby některé sociální služby, chce zhodnotit a řešit interně. »Sociální demokracie hlasovala pro zákon jako celek. My jsme měli v koaliční smlouvě novelu zákona o EET, takže to, že hlasovala pro zákon jako celek, dodržela. Samozřejmě my si musíme zhodnotit a vyřešit vnitřně, že hlasovali pro zhruba 12 pozměňovacích návrhů. V celém průběhu připomínkového řízení nikdy tato připomínka stran sociálních služeb nezazněla, nejen od koaličního partnera, ale od nikoho,« řekla Schillerová. Doplnila, že je nutné si uvnitř koalice říci, zda se partneři chtějí podobně překvapovat, nebo spolupracovat standardně.

»My si budeme muset vysvětlit více věcí. Obecně fungování našich poslaneckých klubů ve Sněmovně. Od toho je koaliční rada, ta se sejde příští týden a tam bude prostor si ty věci říci,« reagoval předseda ČSSD Jan Hamáček. Koaliční partneři si podle něj budou muset vysvětlit i obecně fungování poslaneckých klubů ve Sněmovně.

Vyřazení z EET se týká například sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách, sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením nebo ambulantní a terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Sněmovna také vyřadila z EET sociální služby pro uprchlíky a oběti katastrof nebo sociální prevenci.

ODS slibuje zrušení zákona

Rozšíření EET i změny v DPH mají nastat prvním dnem sedmého měsíce po vyhlášení novely zákona ve sbírce. Na návrh vlády se do nejnižší sazby DPH přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15 procent. Do nejnižší sazby předloha zařazuje opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě 21 procent. Stejně tak se z nejvyšší do nejnižší sazby přesouvá točené pivo. Schillerová opakovaně ujišťuje, že její úřad prostřednictvím cenového výměru dohlédne na to, aby se snížení DPH na vodné promítlo do nižší konečné ceny pro spotřebitele.

Evidenci budou podléhat pouze tržby na území ČR. Zvláštní režim evidence tržeb bez připojení k internetu budou moci využít podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH a nemají víc než dva zaměstnance.

Vláda předložila poslancům novelu loni v červnu. Její projednávání se prodlužovalo kvůli nesouhlasu opozice a jejím rozsáhlým projevům. První čtení začalo loni v září a Sněmovna ho dokončila až na osmý pokus letos v únoru. Během závěrečného schvalování museli poslanci rozhodnout o osmi stovkách pozměňovacích návrhů. Bylo mezi nimi asi 770 návrhů ODS na vynětí jednotlivých oborů podle úřední klasifikace. Opozice se neúspěšně pokusila zrušit celou evidenci tržeb nebo zamítnout projednávanou předlohu. Předseda ODS Petr Fiala slíbil, že pokud jeho strana uspěje ve volbách, evidenci tržeb zruší.

Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

(jad, ku)