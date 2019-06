FOTO - Pixabay

Soud s islamisty

Na západě Německa včera začal soud s manželským párem, který podle obžaloby plánoval teroristický útok, a pokoušel se proto sestavit ricinovou bombu.

V případě, že by se islamistům atentát podařilo spáchat, jednalo by se o první útok biologickou bojovou látkou v Německu. Podle posudku mohlo zemřít až sto lidí. Třicetiletého Tunisana Sífa Alláha H. zadrželi policisté loni v červnu v Kolíně nad Rýnem, jeho o třináct let starší německou manželku Yasmine H. v červenci tamtéž. Podle německého státního zastupitelství je ke spáchání teroristického útoku v Německu přesvědčili radikálové z teroristické organizace Islámský stát (IS), které pár přísahal věrnost. Tunisanovi i jeho manželce hrozí až patnáctiletý trest vězení.

Páru loni němečtí policisté přišli na stopu díky tipu ze zahraničí. Podle německých médií informaci dostali od americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Muž si podle obžaloby na internetu objednal podezřelé chemikálie, které se dají využít pro přípravu bomby, a také tisíce semen rostliny, z níž se dá získat ricin. Ricinu, který může být smrtelný už ve velmi malých dávkách, zajistila policie v bytě v Kolíně nad Rýnem 84,3 miligramu. Výbušnou látku získali ze zábavní pyrotechniky, kterou nakoupili v Polsku, neboť v Německu je zakázaná.

(čtk)