FOTO - Pixabay

Letošní květen byl měsícem bankrotů

Letos v květnu bylo v České republice vyhlášeno 88 bankrotů obchodních společností, o 35 více než v dubnu a zároveň nejvíce od listopadu 2016. Bankrotů podnikatelů proti předchozímu měsíci přibylo 159 na 551, jejich počet byl nejvyšší od května 2018. Osobních bankrotů bylo vyhlášeno 1267, o 246 více než v dubnu a nejvíce za posledních 12 měsíců.

Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. »V květnu jsme zaznamenali meziměsíční nárůst počtu vyhlášených bankrotů i počtu podaných návrhů, a to především u obchodních společností. Počet návrhů na bankrot firem byl druhý nejvyšší od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona, která v červenci 2017 zpřísnila podmínky pro podání insolvenčního návrhu na společnost s cílem zabránit šikanózním návrhům. I přes relativně vysoký květnový počet vyhlášených bankrotů se jejich počet dlouhodobě nadále snižuje,« komentovala čísla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Návrhů na osobní bankrot přibylo 162 na 1351. »V květnu jsme zaznamenali nejvyšší počet vyhlášených osobních bankrotů od června 2018, tedy za poslední rok. Počet návrhů na osobní bankrot byl dokonce nejvyšší od června 2017, tedy za dobu účinnosti novely insolvenčního zákona z července 2017,« uvedla Kameníčková.

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 12 947 osobních bankrotů, o 176 více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 12 852 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 328 méně.

Od července 2017 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která má zamezit praktikám podvodných oddlužovacích společností. Podle ministerstva spravedlnosti zákon zlepšuje ochranu dlužníků, kteří usilují o bankrot.

Letos na začátku června pak začala platit insolvenční novela, která zmírnila podmínky oddlužení. Lidé mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 % dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 %, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.

(ici)