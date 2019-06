FOTO - archiv

Schválen nový návrh šumavských zón

Rada Národního parku Šumava včera schválila návrh nových zón. Na dalších 15 let vzniknou ze současných tří zón čtyři.

Pro podobu nových zón, která by měla začít platit od 1. ledna 2020, hlasovalo 29 z 41 přítomných členů rady NP Šumava. Pod nejpřísnější režim spadne více než 27 procent plochy parku, což bude zóna přírodní, která se ponechá pouze přírodním procesům.

Navržená úprava je kritizována ze dvou odlišných stanovisek. Část kritiků, hlavně z řad zástupců obcí a kraje, tvrdí, že nově navrhované území příliš rozšiřuje bezzásahové plochy. Někteří vědci naopak uvádějí, že zóny by měly zajišťovat minimálně 50 procent rozlohy parku pouze pro přírodní procesy.

Radu NP Šumava tvoří zástupci obcí, Jihočeského a Plzeňského kraje, vědci a představitelé dalších institucí, jako je třeba regionální hospodářská komora. Schválený dokument zamíří na ministerstvo životního prostředí, kde vznikne příslušná vyhláška. Podle náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského není důvod, proč by nová zonace nebyla schválena. »Ten návrh je z mého pohledu neproblémový. To dokazuje ta jasná dohoda. Samozřejmě bereme vážně a s respektem i následující meziresortní řízení, kde budeme standardně vypořádávat připomínky,« řekl novinářům.

Kromě zóny přírodní vznikne v šumavském parku zóna přírodě blízká, která počítá s minimálním zásahem lidí a zabere 24,6 procenta. Poté je zóna soustředěné péče s více než 46 procenty, nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu. Bude se rozkládat na 1,2 procenta území parku a nachází se v ní hlavně zastavěné a zastavitelné lokality.

»Musím ale říct, že paradoxně se zase nic moc nezmění. My jsme zakonzervovali ten stav, který zde máme. Říkal jsem si, že návrh zonace je takový kompromis, že by to nemělo vyvolat vášně, ale přesto je vyvolal,« řekl ředitel šumavského národního praku Pavel Hubený.

Proti návrhu například dlouhodobě vystupoval Jihočeský kraj. Jeho zastupitel Jan Zahradník také na zasedání rady parku zonaci nepodpořil. »Nám vadí, že chybí napsaný dokument o zásadách péče, kde by bylo jasně definováno, co se smí a nesmí na daném území dělat. Bez zásad péče si správa šumavského parku v podstatě s velkou mírou volnosti může dělat, co se jí zamane,« řekl Zahradník.

(cik)