FOTO - Pixabay

Z Moskvy se stává megapole

První červnové pondělí zahájil moskevský starosta Sergej Sobjanin provoz už patnácté linky moskevského metra. Zatím jen čtyř stanic, ovšem v příštím roce už bude trasa dokončena dalšími čtyřmi stanicemi.

Jak je v posledních letech zvykem, nová linka se neomezí jen na hranice města, přetne je do Moskevské oblasti. Celkem obslouží na 800 000 lidí. Délka nové Někrasovské trasy bude činit 11,7 kilometru, je budována víceméně paralelně s přetíženou Tagansko-Krasnopresněnskou linkou. Nynější čtyři stanice mají svůj nezastupitelný význam, protože jedna z nich je přestupní, dá se přejít právě na Tagansko-Krasnopresněnskou linku. Nová trasa je tedy napojena na celý systém metra. Současně také zahajovalo provoz depo, odkud budou na novou trasu vyjíždět vlaky. Práci tam získalo pět set lidí, což starosta při ceremoniálu neopomněl zdůraznit.

Moskevské metro je státní. Stát tedy do něj investuje. V současnosti se staví dvě trasy metra, zmíněná Někrasovská a také takzvaný velký prsten, druhá okružní trasa, která propojí všechny linky metra.

Ohlížení po soukromém kapitálu...

Jak se Moskva rozrůstá, propojuje se s Moskevskou oblastí, dohromady mají přes dvacet milionů obyvatel. Mnohdy už se ani žádné hranice města či oblasti rozeznat nedají. Stále však přetrvává dopravní nedostatečnost oblasti.

Moskevská oblast přitahuje nové obyvatele. Stává se ruským centrem výzkumu, ale i různých výrob, které z nových vědeckých výzkumů těží. Tomu však nedopovídá dopravní síť, kterou reprezentují především příměstské vlaky. Asi polovina obyvatel Moskevské oblasti pracuje v Moskvě, těmto lidem tedy spoje do hlavního města vyhovují, ovšem už polovina má pracoviště přímo v oblasti, těm vadí, že musejí do Moskvy a pak zase zpátky, přímé spoje by jim ušetřily čas. Proto je už od roku 2012 v plánu takzvaná rychlá tramvaj, která byla od počátku míněna jako soukromý finanční projekt. Prstencová trať má mít délku 241 kilometrů a spojit 26 měst oblasti. S tramvají by ovšem měla málo společného, vlaky by připomínaly známé soupravy metra, které se mimochodem v Moskevské oblasti vyrábějí, jen by se nebudoval tunel. Soupravy by jezdily po samostatné pozemní trase.

...který se bojí o zisk

V první variantě se jako investoři uváděli italský Codest International, turecký IC Holding a čínská firma Nironco International. Tehdy se náklady odhadovaly na 220 až 250 miliard rublů (rubl je asi 35 haléřů). Ještě loni doufal gubernátor oblasti Andrej Vorobjev v úspěch soukromého projektu, z něhož mezitím odstoupil čínský investor, a mezi ostatními docházelo k rozmíškám. Příčinou se staly uvažované ceny dopravy. Vláda oblasti stanovila cenu lístku na čtyřicet rublů a nehodlá od ní ustoupit. Investoři se bojí, že při takové ceně nedosáhnou návratnosti vložených prostředků, jejichž výše se mírně zvedla na asi 250 až 300 miliard rublů. Takže nakonec se jedná o účasti státu, alespoň pro první etapu projektu mezi městem Podolsk a letištěm Domodědovo.

Cena činí 152,9 miliardy rublů, stát by měl přispět 55,8 miliardy. Zbytek zřejmě dodá nový financiér, ruský investiční holding VIS s těsnými vazbami na stát. Ten sice uznává zahraniční obavy, že nová trať bude mít konkurenci v budovaných rychlostních silnicích, ale současně tvrdí, že se novému magapolisu stane totéž, co už dříve jiným obrovským městům ve světě. Že jej totiž doslova zahltí automobilová doprava a lidé budou hledat alternativy a to především v železniční dopravě.

(jo)