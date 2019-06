FOTO - Česká televize

Konečná: ČR by měla být ambicióznější

Česká republika by měla být při výběru portfolia příštího eurokomisaře ambicióznější. Ve včerejších Otázkách Václava Moravce to řekla místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Podle Konečné měla být otázka příštího portfolia, které připadne ČR, rozjednaná už od začátku roku. Česká vláda podle ní v tomto směru zaspala. »Nechávat vyjednávat tyto věci až po volbách mi přijde pokrytecké, to už nevyjednáte nic. Česká republika by měla být daleko ambicióznější,« uvedla. Daleko ambicióznější by v tom však podle ní měly být všechny země V4. »Jde přece o celý balíček, nejde jen o předsedu komise, ale i Evropské rady, parlamentu, vysokého představitele a mezi těmi jmény, které jsou diskutovány v Bruselu, zatím nevidím jediného zástupce střední a východní Evropy, a to mě mrzí,« uvedla europoslankyně. Vadí jí, že nejdříve se řeší jména a až potom kompetence.

Podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše bude ČR navrhovat na funkci eurokomisaře současnou eurokomisařku Věru Jourovou (ANO), která vede resort pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví.

Sociální demokraté chtějí o kandidátovi na tento post ještě jednat. Pro ČSSD je podle ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) důležité, aby ČR měla portfolio, které je v jejím zájmu, mělo by být však silnější než nynější portfolio justice a ochrany spotřebitele. »Máme zájem na portfoliu, které bude směřovat na hlavní priority naší země, mělo by to být silné ekonomické portfolio, například vnitřní trh,« uvedl ministr. Vláda by podle něho měla hledat kandidáta, který bude nezávislý a bude nejlépe hájit zájmy České republiky.

Konečná také uvedla, že České republice v Bruselu nepomáhají ani výroky premiéra Babiše ohledně práce evropských auditorů. Podle Jourové však tyto spory nemusí ohrozit český zájem o post eurokomisaře pro vnitřní trh. »Nevidím jediný důvod, proč bychom neměli být silným hráčem pro takovéto portfolio,« prohlásila.

Sankce jsou špatně, jsou nefunkční

Řeč přišla také na již pět let trvající sankce vůči Ruské federaci. Podle Petříčka podmínky pro zavedení sankcí stále přetrvávají. »Důvod, proč jsme jako EU sankce uvalili, se nemění,« uvedl ministr. I když souhlasí s tím, že není dobré Rusko úplně izolovat, nebude to podle něj ČR, kdo bude navrhovat změnu postupu vůči sankcím. »Česká republika nebude první, kdo otevře tu debatu, měla by být ale na tu debatu připravena,« uvedl s tím, že o konkrétním postoji bude vláda ještě jednat.

»Evropská komise pokračuje v sankcích, protože je přesvědčena, že to je účinný nástroj, je to jeden z nástrojů, které se používají v diplomacii, které zároveň neznamenají přibouchnutí dveří,« uvedla Jourová. Země podle ní spolupracují s Ruskem v oblastech, kde nevstupují do hry tvrdé ideologické střety. »Každopádně EU musí být daleko razantnější v postoji vůči zbytku světa, vůči silným hráčům, ať už je to pozice vůči Rusku, Číně nebo nepředvídatelným USA,« míní eurokomisařka. Je podle ní potřeba, aby byly všechny státy zajedno. »Jakou procedurou to bude, neumím předvídat, je třeba dialog a je třeba potvrdit kurs EU po volbách,« dodala Jourová.

»Pojďme si nalít čistého vína a mějme tu odvahu, že otevřeme to téma a řekneme si, jestli je to opravdu účinné, vůči čemu to má být účinné a jestli ten dialog, o kterém se tady bavíte, nemá být zrovna v tom, že to je o obchodu i o osobách,« reagovala Konečná. Poukázala například na situaci, kdy v Evropském parlamentu působí skupina EU – Rusko, přičemž většina členů z Ruské federace nemá vstup do Evropské unie. »Jak chcete vést dialog, když ti lidé jsou v podstatě blokováni k tomu, aby vůbec k těm svým kolegům mohli přijít a mohli jednat?« zeptala se. Zároveň se ohradila proti tvrzení, že země postupují v otázce sankcí jednotně. Řada zemí podle ní sankce porušuje. »Běžte říct českým zemědělcům, o kolik stamilionů zakázek v Rusku přišli, a přitom všichni víme, že to tam Maďaři, Italové, Slovinci a další nějakým způsobem dovážejí a že jejich zemědělci takovým způsobem poškozeni nejsou. Tak si pojďme nalít čistého vína,« uvedla Konečná.

Je podle ní fér si po pěti letech říct, co sankce přinesly a jak jsou reálně uskutečňovány. »Sankce jsou špatně, ukázalo se, že jsou nefunkční a minimálně bychom měli mít odvahu říct, jak dál,« shrnula Konečná.

