Ještě jedno ohlédnutí za eurovolbami

Máme za sebou nedávno skončené volby do Evropského parlamentu. Vítězem se stalo Babišovo hnutí ANO, jež obdrželo 21,18 procenta hlasů, za což získalo šest mandátů. Na druhém místě se umístila ODS se ziskem 14,54 procenta (čtyři mandáty). Bronzová příčka pak připadla Pirátům, jež volilo 13,65 procenta hlasujících občanů (tři europoslanci). KSČM získala 6,94 procenta, za což jí připadl jeden mandát. Staronovou komunistickou europoslankyní se tak stala osmatřicetiletá Kateřina Konečná.

Můžeme spekulovat a polemizovat, zda je tento volební výsledek pro komunisty porážkou, či výsledkem ještě ucházejícím. A zde bych uvedl pár čísel, která si zaslouží v této komparaci objevit. K letošním evropským volbám dorazilo 28,72 procenta právoplatných voličů. V roce 2014 dosáhla volební účast 18,2 procenta, což nám tehdy v celkovém pořadí vyneslo 10,98 procenta. Znamená to tedy, že čím vyšší je volební účast, tím větších úspěchů dosahují strany typu Andrejem Babišem vlastněného hnutí ANO.

Uveďme další zajímavá čísla: před pěti lety KSČM do europarlamentu volilo celkem 166 478 lidí. Letos to bylo 164 624 hlasů. Pokud se na výsledek podíváme optikou těchto údajů, zjistíme, že to vlastně propadák nebyl. Naše strana tak ztratila pouze 1854 hlasů.

Pokud nahlédneme na procenta, jež Komunistická strana Čech a Moravy obdržela v Jihočeském kraji, dovolím si zmínit Slavonice. V tomto městě jsme ve volbách do EU zvítězili, přičemž volební výsledek čítal 18,33 procenta. Také v okolních jihočeských městech si KSČM vedla poměrně dobře, přičemž na Jindřichohradecku jsme dosáhli výsledku 8,63 procenta, v celém Jihočeském kraji potom 7,79 procenta. Můj optimismus, který jsem před volbami sdílel, zůstal konzistentní. Je třeba si uvědomit, že jsme se stali jedinou českou levicovou stranou, která bude mít v Bruselu své zastoupení. A na tom je třeba stavět. Sociální demokracie totiž nedokázala svůj propad zastavit a její preference se podobají jarnímu sluncem rozbředlému sněhu. Volby nedopadly nikterak oslnivě, ale propadákem se rozhodně nestaly.

Musíme tak nadále pokračovat v našem postupu, neboť – jak vidno – je mezi lidmi o politiku KSČM stále zájem. Příští rok v dubnu nás čeká sjezd v Brně, na němž budeme skládat účty. Na podzim 2020 se pak uskuteční krajské a senátní volby. Zejména v krajích se můžeme vrátit k nedávným úspěšným volebním výsledkům, umocněným koalicemi KSČM s ČSSD, jež vznikly po volbách do krajů v roce 2012. Věřím, že se nám společnými silami podaří stranu navrátit tam, kam patří.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec