Rozhovor Haló novin s profesorem Janem Kellerem, bývalým poslancem Evropského parlamentu (za ČSSD)

Soudím, že v Bruselu se nezmění vůbec nic

Volby do Evropského parlamentu jsou za námi. Jsou znamením, že se něco změní? Jakým směrem?

Z toho, jak jsem poznal fungování evropských institucí, typ lidí, kteří v nich působí, a duch, který v Bruselu vládne, soudím, že se nezmění vůbec nic. Bezpečnou většinu tam mají stále frakce, které si přejí mít EU co nejvíce integrovanou a centralizovanou. Zbytky suverenity národních států jim vadí. Většinu mají ti, kteří chtějí EU doširoka otevřít proudu imigrantů. Odráží se to i v příslušných dokumentech, a to již od 90. let minulého století.

Kromě toho jsou tam vlivné klaky úředníků, které tam působí kontinuitně, zatímco každý nově zvolený europoslanec se musí dlouhou dobu učit vyznat v tomto prostředí. Když už se konečně začíná orientovat, skončí mu mandát. Anebo je zvolen podruhé a už bezpečně ví, co si může a nemůže dovolit, pokud chce být zvolen potřetí…

Sociální demokracie propadla. Proč myslíte?

Těch důvodů je jistě celá řada. Jednalo se ostatně jen o další krůček v procesu, který trvá už několikáté volby. Aby se strana dostala z 30 procent na méně než pět, to se dá málokdy stihnout během jediného volebního období. Mezi věcmi, které sociální demokracii poškozují nejvíce, je jejich schizofrenní postoj k Babišovi. Není možné domluvit se s někým na politickém spojenectví, ale při každé příležitosti mu podkopávat nohy a distancovat se od něho. ČSSD právě toto dělá už příliš dlouho a až příliš okatě.

Komunisté získali sice jeden jediný mandát, i když od druhého byli jen krůček, získali však přibližně tolik hlasů co před pěti lety, ale přece jen to nestačilo. Do europarlamentu se totiž dostalo hodně stran. Nejde, pokud jde o levici, o celkový trend přechodného ústupu z pozic jako důsledek slušné životní úrovně a klidu v Evropě, což je připočítáváno nejen EU, ale i NATO?

Obávám se, že nejde o přechodný ústup z pozic, ale o naprostý propadák. Není to tím, že by se lidem tak dobře dařilo. To, že po našich chátraných silnicích jezdí větší množství ojetých aut než dříve, ještě neznamená, že prožíváme prosperitu. Oproti těm v zemích na západ od nás pracují naši lidé zadarmo, nemají z čeho spořit, a pokud by si peníze ukládali, jenom by jim je znehodnocovala inflace. Mladí lidé nemají prakticky šanci během svého života získat aspoň středně kvalitní bydlení. Nezaměstnanost u nás je nízká hlavně kvůli tomu, že děláme nádeníky pro zahraniční koncerny, kteří nám zaplatí směšně málo, aby pak své výrobky draho prodaly v bohatších zemích. Ceny se zbláznily. Dneska vám už vyjde pomalu laciněji dělat si bramborák z banánů než z brambor.

Co se týče organizace NATO, ta dělá všechno jiné, než aby přispívala ke klidu a míru. Evropa dnes stupňuje napětí na východních hranicích, místo toho, aby chránila hranice jižní. Armády se staly jen prostředkem k tomu, aby si majitelé a akcionáři zbrojařských koncernů mohli mastit kapsy. Zbrojní průmysl je ostatně jediné odvětví ekonomiky USA, které prosperuje, a zbraně jsou jediná komodita, kde má v zahraničním obchodu USA kladnou bilanci.

Takže příčiny toho, proč lidé odpadli od levice, bude třeba hledat někde jinde.

Průzkumy ukazují, že tentokrát nešlo ani o programy, ty se většinou ani nečetly, ale o populárnost lídrů či dalších kandidátů, častější vystupování zástupců některých stran v televizích a jejich razanci při tom. Myslíte si to také?

Z voleb se stala především show, zábavná estráda. Programy lidé prakticky nečtou. Letos se poměrně hodně lidí dívalo na televizní předvolební šoty. Ne proto, že by v nich hledali nějaké informace. Bavili se tím, jak neuvěřitelně jsou stupidní. Jako úplně nejtrapnější byl zpravidla vyhodnocován šot z dílny TOP 09.

S těmi lídry to je obtížné. Lidé, kteří pracují nejpilněji v Bruselu, nejsou příliš známí doma, protože tam musejí zpravidla i bydlet, aby neztráceli čas cestováním. Navíc lidé volí i do Bruselu strany podle toho, nakolik jim jsou sympatické v domácí politice. Segment voličů, který k evropským volbám chodí, je přitom odlišný od většinového voliče ve volbách do našeho parlamentu. Jakkoliv atraktivní lídr toho potom už moc nenadělá.

A jsme například u Tomia Okamury. Nepřetáhl svou razancí mnohé levicové voliče na své pseudoargumenty a získal tak dvě poslanecká místa? Bylo to i chytrým tahem se zařazením na kandidátku dr. Ivana Davida?

Ivan David nebyl hlavním esem Okamury. V podstatě Okamurovi zbyl poté, co mu odmítli jít na kandidátku dva lidé, které postupně oslovil. Jak ukázaly preferenční hlasy, skutečnou jedničku si ve volbách vybojoval generál Blaško. Myslím si, že ta dvojice se bude dobře doplňovat. V parlamentu je nechají vymluvit a členové stran vládnoucích frakcí jim nebudou odpovídat na pozdrav. Přál bych si, aby dosáhli něčeho většího, ale nejsem si tím tak úplně jist.

A co Piráti? Vždyť nemají žádný program. Svobodný internet chápou spíše jako »šíření poplašné zprávy«. A nic jiného vlastně nám nenabídli, a přesto slušně uspěli. Proč?

Piráti zase tak dobře neuspěli. Jejich předseda sliboval, že eurovolby vyhrají. K tomu by letos potřebovali získat alespoň sedm mandátů. Oni získali horko těžko tři. Představy o politice mají naprosto neujasněné. Je to vidět mimo jiné z toho, že se až do posledních chvíle rozhodovali, zda vstoupí do frakce liberálů, anebo do frakce Zelených. Přitom rozdíl ve filozofii těchto dvou frakcí je ohromný. Piráti mají sice infantilní vlajku, ale pod jakou vlajkou chtějí bojovat, na to je lepší se jich ani neptat.

Nechme stranou další subjekty, které se dostaly do EP. Zajímá mě, jak vnímáte úspěch Marine Le Penové ve francouzských volbách a druhou příčku strany přimknuté k prezidentu Macronovi? A jak vůbec budou moci poslanci zvolení za stranu Le Penové ovlivnit jednání EP? A co populisté z jiných zemí, např. z Itálie?

Nemám rád slovo populisté. I když se tváří jako politologický termín, je to jenom nadávka. Vzhledem k zoufalé situaci ve Francii mne nemile překvapilo, kolik hlasů Macron stále ještě dostal. Marine Le Penová už v EU byla a svůj mandát nedokončila. Euroskeptiků a vlastenců nepřibylo tolik, aby byla nyní její pozice v EP silnější. Vždy, když bude pro něco hlasovat, budou automaticky hlasovat proti lidovci, socialisté, liberálové, Zelení a minimálně část komunistů. Právě proto, že většina lidí s kritickým pohledem na současnou Evropu k volbám do Evropského parlamentu nechodí, je složení EP výrazně odlišné od stavu nálad vůči EP. To bude trvat i po celé toto funkční období.

Byl jste europoslancem, takže můžete posoudit, zda EU je skutečně demokratická. My obyčejní voliči si myslíme, že velmi málo. Co si o tom myslíte vy?

U nás panují určité iluze o tom, proč Evropská unie vůbec vznikla. Nebylo to kvůli zabránění válce. V dobách, kdy se začala formovat její předchůdkyně, byla Evropa po hrůzách druhé světové války tak vyčerpána a zničena, že si v ní nikdo nedovedl představit, že by se ještě někdy mohlo začít řinčet na zuboženém kontinentu zbraněmi. Nadnárodní evropské instituce vznikají proto, aby se zajistila stabilita hospodářského směřování bez ohledu na výsledky voleb v jednotlivých členských státech. Nezapomínejme, že po válce patřili k nejsilnějším stranám ve Francii a Itálii komunisté.

Evropská integrace se už od počátku formuje proto, aby kapitalistické poměry nemohly být zvráceny na úrovni jednotlivých zemí. I kdyby komunisté nezískali jeden mandát jako u nás, ale většinu v Evropském parlamentu, nestalo by se v tomto ohledu vůbec nic. Zareagovaly by další evropské instituce a jelo by se dál. Pokud někdo tvrdí něco jiného, pak buď povahu a fungování EU stále ještě nepochopil, anebo si dělá legraci ze svých voličů.

Co by se mělo udělat, aby EU byla opravdu demokratickou?

Musely by výrazně klesnout pravomoci nikým nevolené Evropské komise, v Evropské radě by nesmělo hrozit, že menšina států bude přehlasována většinou, a Evropský parlament by se musel změnit v místo, ve kterém by zasedali poslanci národních parlamentů v takovém zastoupení, v jakém vyhráli parlamentní volby ve svých zemích. Troufám si tvrdit, že nic z toho se nestane, i když všichni budou neustále opakovat, že je třeba Unii změnit. Opakuje se to ostatně už od samého jejího zrodu. Vždy měsíc až šest týdnů před volbami.

Takže budeme čekat na další volby?

Přesně tak. A opět zbytečně.

Jaroslav KOJZAR