Na šibenici s ním!

S kým? No přece a poslancem Ondráčkem. Tak my – myslím vláda a většina našich demokratických politických stran – děláme vše možné, abychom podpořili vládu v Kyjevě, a on rozvratník mizerná si dovolí navštívit odpadlickou Doněckou lidovou republiku, navíc v nedělních Událostech ČT správně označenou za republiku samozvanou, kterýžto termín sedí jak zadek děcka na nočníku. Protože představte si, že sami obyvatelé toho regionu, obývaného prý převážně Rusy, jakmile z Kyjeva hned po Majdanu slyšeli, že odteďka mají s ruštinou šmytec a všechny úřední listiny budou muset psát ukrajinštinou, kterou neovládají, a jejich děcka se budou muset odnaučit ruštinu a od začátku šprtat ukrajinštinu, kterou slyšeli maximálně občas v televizi, se prostě jednoduše a stručně samozvali na Doněckou lidovou republiku a na vládu v Kyjevě vyplázli jazyk. No a teď si tam žvaní po rusky dál, jako by se nechumelilo.

Ježíšmáriajosef, jako kdyby v 21. století mateřský jazyk ještě někomu cosi říkal. Či jako by někomu tak strašně vadilo učit se nový jazyk. Či jako by si lidé nějaké oblasti mohli jen tak halabala říct, kde chtějí žít, či jakým jazykem mají mluvit, nebo jak se má jejich země jmenovat, a nečekali na to, až jim to řekne někdo právoplatný. Já nevím, nejspíš nějaká nadnárodní organizace, třeba Evropská unie nebo NATO. Protože kam bychom došli, kdyby si takovéto záležitosti zařizovali lidé jen tak sami mezi sebou, někde se sešli a řekli si, zeptáme se lidí, co by chtěli či jak by se chtěli jmenovat, a podle toho budeme konat.

Jistě, dovedu si živě představit, jak v tomto místě mého pojednání vyskočí všichni čeští tlučhubové a mudrlanti a začnou řvát, jako by je na nože brali, že přece takhle proběhl i ukrajinský Majdan, takže co to tady blekotám za nesmysly. Ale tady bych prosil o velké prrr, prosím, protože srovnávat Majdan s Doněckem nelze. Majdan nebyl totiž žádnou divočinou »hup na krávu a je tele«, jakou byl Doněck, ale dřív než začal na náměstí Nezávislosti burácet, byl ze zahraničních míst zodpovědně připraven. Nejdřív se v Pentagonu spočítalo, o kolik kilometrů se síly NATO pohnou blíž k Moskvě a kolik tun vojenské lodní tonáže bude po získání Krymu potřeba na ovládnutí Černého moře, když se Ukrajinu podaří odtrhnout od Východu a zařadit ji do bloku zemí západních, nu a teprve až byly tyto propočty hotové, začali odborníci (často i mimoukrajinští, samozřejmě), v ukrajinských neziskovkách, podobných např. našemu Člověku v tísni, vybraným ukrajinským dobrovolníkům vysvětlovat, proč je změna režimu v zemi nutná. Ti tu zvěst následně šířili dál, a teprve po tomto proškolení se 21. listopadu 2013 šlo na Majdan. A to zase nejen tak »povýletně« a s prázdnýma rukama, ale stejně jako už u toho školení s řádnou finanční výbavou, kterou ve výši pěti miliard dolarů zajistilo demonstrantům ministerstvo zahraničí USA. Za ně se dennodenní manifestace na Majdanu až do jeho vítězství 21. dubna 2014 organizovaly, a za ně se též kupovaly koláčky, které sama náměstkyně ministra zahraničí USA Viktoria Nulandová na Majdanu demonstrantům rozdávala, zatímco její podřízení a přidružení přátelští Ukrajinci zas obdarovávali tytéž pelmeněmi a zdarma rozlévanou vodkou. A též naši velcí krajané, politik Schwarzenberg a politik a hudebník Kocáb – kromě jiných a dalších samozřejmě – do téhle kyjevské pohody na Majdanu přispěli buď přednáškou či zpěvem a svým dílem se tak za nás za všechny Čechy přičinili o to, jak se dnes lidem na Ukrajině žije.

Tohle tedy jen jako hrubý nástin rozdílu mezi Majdanem a Doněckem, který si dřív, než se do Doněcka na svou – jak říká – neoficiální návštěvu vydal, měl poslanec Zdeněk Ondráček setsakra dobře rozmyslit.

Neudělal to, bude za to pykat a zaslouží si popravu. A to poprávu.

Lubomír MAN